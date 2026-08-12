Le prix des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 s’envole aux États-Unis

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Le prix des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 s’envole aux États-Unis

Les prix des cartes graphiques de la génération NVIDIA GeForce RTX 50 ont considérablement augmenté sur le marché américain. Selon ixbt.com, le prix de certains modèles a presque grimpé de 40 % ces derniers mois, affectant fortement les acheteurs et suscitant de vives discussions dans le secteur technologique. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ces faits.

Selon l’analyse des spécialistes, la hausse des prix s’est encore accélérée au cours des deux derniers mois. Même les cartes graphiques qui étaient auparavant plus stables ou avaient peu augmenté ont désormais vu leur valeur progresser nettement et commencent à se vendre à des prix élevés.

Forte hausse du prix de la GeForce RTX 5070

L’un des modèles qui retient le plus l’attention est la GeForce RTX 5070, une carte graphique de milieu de gamme. Son prix moyen atteint actuellement 900 dollars américains. Cela représente une hausse de 36 % au cours des deux derniers mois.

Rappelons que le prix de lancement recommandé par le fabricant pour cette carte graphique n’était que de 550 dollars. Le prix actuel est donc supérieur de 64 % au tarif recommandé, soit près de 350 dollars de plus. À titre de comparaison, le prix de 1000 dollars était initialement prévu pour le modèle RTX 5070 Ti.

Autres modèles et situation sur le marché européen

La dynamique du marché montre également que la GeForce RTX 5060 Ti 16GB a connu une nouvelle hausse de prix. Par ailleurs, des modèles plus compacts et plus abordables, comme les RTX 5060 et RTX 5060 Ti 8GB, ont eux aussi augmenté et deviennent plus coûteux pour les utilisateurs.

Contrairement à cette situation tendue sur le marché américain, les prix évoluent différemment dans les pays européens. Bien qu’ils aient également augmenté en Europe, aucune flambée aussi critique et marquée qu’aux États-Unis n’a été observée. Ainsi, la très populaire GeForce RTX 5070 se vend actuellement autour de 700 euros en Europe, taxes et frais supplémentaires compris.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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