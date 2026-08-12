Messi refuse de retourner aux États-Unis après le décès de son père : des moments douloureux dans le monde du football

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Messi refuse de retourner aux États-Unis après le décès de son père : des moments douloureux dans le monde du football

L’attaquant légendaire argentin Lionel Messi a décidé de mettre temporairement sa carrière professionnelle entre parenthèses après le décès de son père et agent, Jorge Messi, afin de rester auprès de sa famille et de ses proches. La star du football restera dans son pays jusqu’à nouvel ordre, et la date de son retour aux États-Unis demeure inconnue.

La publication argentine DobleAmarilla ainsi que des sources sportives internationales réputées, rapportent cette triste nouvelle et ses détails.

Un deuil douloureux et une décision familiale

La triste nouvelle du décès de son père a profondément bouleversé Lionel Messi. Après ce deuil difficile, l’attaquant de 39 ans a suspendu tous ses projets aux États-Unis ainsi que sa participation avec l’Inter Miami, avant de s’envoler immédiatement pour l’Argentine afin de rester auprès de sa famille.

Selon des sources, Messi préfère ne pas reprendre la compétition avant d’avoir retrouvé un équilibre mental et traversé cette période difficile avec sa famille.

La maladie à Rosario et le rôle de Jorge Messi

Rappelons que Jorge Messi est décédé à l’âge de 68 ans dans une clinique de Rosario, en Argentine. Selon des sources, il luttait depuis longtemps contre une grave maladie. Lionel échangeait régulièrement avec son père et suivait de près son état de santé.

Jorge Messi n’était pas seulement le père de Leo, mais aussi son conseiller le plus proche et son agent tout au long de sa carrière :

  • Les premiers pas : Il est resté aux côtés de son fils durant le parcours difficile qui l’a mené du système de formation de Newell’s Old Boys à son transfert au FC Barcelone ;

  • Les succès historiques : Le soutien organisationnel et psychologique de son père a été inestimable dans la conquête par Leo de ses 8 Ballons d’Or, de 4 Ligues des champions et de la Coupe du monde 2022.

Les hommages du monde du football

Après le décès de Jorge Messi, l’Association argentine de football, le FC Barcelone, Newell’s Old Boys et l’Inter Miami, ainsi que les plus grands joueurs du monde, adressent leurs sincères condoléances à la famille Messi.

La direction de l’Inter Miami a déclaré soutenir pleinement la décision de son capitaine et lui accorder tout le temps nécessaire.

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Lionel MessiJorge MessiInter MiamiArgentineBarcelone
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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