Uber vend entièrement sa participation dans Serve Robotics, spécialisée dans la livraison autonome

L’entreprise technologique Uber a vendu l’intégralité de sa participation dans Serve Robotics, fabricant de robots autonomes de livraison. Selon ixbt.com, qui s’appuie sur des documents financiers officiels relevés par Bloomberg, cette décision pourrait mettre fin au partenariat de longue date entre les deux parties et témoigner de divergences croissantes dans leurs approches commerciales. Techcrunch.com rapporte .

Selon les données disponibles, le retrait d’Uber de Serve Robotics était en cours depuis un an. Les documents réglementaires montrent qu’en 2025, ce grand service de taxi et de livraison a progressivement réduit sa participation. Malgré cela, la vente finale a été une surprise pour la start-up de robotique, qui n’en a eu connaissance qu’au moment de sa divulgation officielle.

De l’histoire du partenariat à la séparation

Serve Robotics avait été fondée sur la base de Postmates X, alors filiale de Postmates. Après le rachat de Postmates par Uber en 2020 pour 2,65 milliards de dollars, cette division robotique est devenue, un an plus tard, une entreprise indépendante. À ses débuts, Uber a non seulement soutenu la start-up, mais a également signé en 2022 un accord stratégique portant sur ses robots de livraison circulant sur les trottoirs.

Les deux parties avaient prévu d’intensifier leur coopération et de déployer jusqu’à 2000 robots Serve sur plusieurs marchés américains via l’application Uber en mai 2023. Cependant, au fil du temps, les deux entreprises ont commencé à diverger dans leurs stratégies commerciales et de développement.

Résultats financiers et désaccords

Ali Kashani, fondateur et directeur général de Serve Robotics, a révélé les détails de cette situation lors de la réunion consacrée aux résultats du deuxième trimestre de l’entreprise. Selon lui, le volume des livraisons effectuées via Uber a augmenté pendant 17 trimestres consécutifs, du premier trimestre 2022 au début de l’année en cours. Toutefois, cette tendance positive s’est inversée pour la première fois au deuxième trimestre, le taux d’utilisation des robots ayant été inférieur aux attentes.

Kashani a souligné l’existence de divergences entre les deux entreprises concernant les modèles opérationnels destinés à étendre leur parc autonome commun, notamment la coordination de la flotte et l’intégration des commerçants. Dans le même temps, le volume d’activité avec un autre partenaire de livraison de repas a presque augmenté de 50 % en un seul trimestre.

Dans ce contexte de désaccords et de divergences stratégiques, Serve Robotics ne prévoit pas de renouveler son accord de partenariat avec Uber, qui expirera au début de 2027. Uber n’a pour l’instant fourni aucun commentaire officiel sur la situation.