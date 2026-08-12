OpenAI lance une application ChatGPT dédiée aux utilisateurs de Linux

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OpenAI lance une application ChatGPT dédiée aux utilisateurs de Linux

Reconnue comme un leader de l’intelligence artificielle, OpenAI a officiellement présenté une application de bureau dédiée à Linux pour son chatbot ChatGPT, utilisé par des millions de personnes dans le monde. Cette étape, attendue depuis longtemps par la communauté des logiciels open source, permet à l’entreprise de couvrir pleinement toutes les principales plateformes informatiques. Comme le rapporte Techcrunch.com.

Selon ixbt.com, OpenAI a pris cette décision en réponse aux nombreuses demandes des utilisateurs de Linux. D’après les représentants de l’entreprise, ce lancement mondial apporte directement à l’environnement Linux non seulement ChatGPT, mais aussi les fonctionnalités de ChatGPT Work et de Codex. L’application est actuellement disponible dans le monde entier en version d’évaluation (preview).

Distributions et fonctionnalités prises en charge

Il existe aujourd’hui des centaines de versions différentes de systèmes d’exploitation dans l’écosystème Linux. OpenAI a sélectionné les variantes de base les plus stables et populaires. La nouvelle application officielle est notamment adaptée aux architectures principales suivantes :

  • Versions de bureau Ubuntu 24.04 et 26.04 LTS
  • Système d’exploitation Debian 13
  • Distributions Fedora 43 et 44
Selon les experts, ces versions principales servent également de base à de nombreuses distributions et éditions dérivées (downstream). Les utilisateurs d’autres systèmes open source devraient donc pouvoir utiliser cette application sans difficulté.

Concurrence sur le marché et projets futurs

La concurrence dans ce domaine n’a pas non plus été négligée. À titre de comparaison, Anthropic, l’un des principaux concurrents, avait lancé un mois plus tôt sa propre application de bureau Claude pour Linux. Le programme d’Anthropic prend en charge Ubuntu 22.04 ou une version ultérieure, ainsi que Debian 12 et les versions plus récentes.

Le lancement par OpenAI de l’application ChatGPT pour Linux accélérera considérablement le travail quotidien des développeurs et des partisans des technologies open source. Les professionnels travaillant sous Linux peuvent désormais utiliser confortablement les outils d’intelligence artificielle directement depuis l’écran de leur ordinateur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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