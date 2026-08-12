« On va le rendre plus humble » : Islam Makhachev répond à la déclaration retentissante de Garry

Le champion de l’UFC Islam Makhachev a partagé son opinion sur son prochain adversaire, le célèbre combattant irlandais Ian Machado Garry. Dans le nouvel épisode de son vidéoblog « UFC Embedded », Makhachev a parlé avec assurance de sa tactique dans l’octogone, du comportement de son adversaire irlandais et du soutien des tribunes.

Dans ses interviews d’avant-combat, l’Irlandais Ian Machado Garry avait promis de battre le champion avant la limite et de lui ravir sa ceinture. Le champion russe a toutefois déclaré être prêt à faire redescendre son adversaire sur terre dimanche prochain.

« Il est humble au fond, et s’il ne l’est pas, nous le lui apprendrons nous-mêmes »

Islam Makhachev a souligné que le comportement public et les déclarations de son adversaire visaient simplement à attirer l’attention :

« Il se comporte comme un mauvais garçon, donne beaucoup d’interviews et essaie de raconter toutes sortes de choses déplacées. Mais je sais qu’au fond, c’est un garçon humble. S’il ne l’est pas, je le rendrai plus humble »— a déclaré Makhachev.

« Tout le monde connaît mon plan de combat et il fonctionnera encore »

Le champion russe a déclaré qu’il ne niait pas les qualités du combattant irlandais, mais qu’il ne renoncerait pas à sa tactique éprouvée :

*« Je respecte ses qualités et sa base technique. Je vais essayer de le poursuivre, de le saisir et de l’amener au sol. Tout le monde connaît mon plan de combat et il fonctionnera encore. Les spectateurs seront de mon côté, car personne n’aime Ian Machado Garry. Les gars, nous allons le rendre plus humble et le forcer à montrer davantage de respect »*, a ajouté le champion.

Le choc au sommet de dimanche

Le combat pour le titre entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry sera l’affiche principale du tournoi UFC organisé dimanche prochain. Les fans attendent avec impatience ce duel dans l’octogone, au cours duquel Makhachev défendra une nouvelle fois son titre de champion.

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