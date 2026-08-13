L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a expliqué comment il a réussi à devancer Arsenal et Manchester City dans la course pour s'attacher les services du milieu de terrain italien Sandro Tonali. Selon Goal.com, ce transfert estimé à 100 millions de livres sterling (environ 115 millions d'euros) devrait devenir la pierre angulaire d'un nouveau projet pour le club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Âgé de 26 ans, Sandro Tonali évoluait à Newcastle depuis l'été 2023, disputant 110 matchs et marquant 10 buts. Il a également remporté la Coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) lors de la saison 2024-2025. Son contrat de longue durée avec Tottenham court jusqu'en 2032, faisant de ce transfert un élément central des futurs plans tactiques de Roberto De Zerbi.

Une approche personnelle derrière le transfert

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Roberto De Zerbi a souligné que le processus de conviction du joueur avait été transparent et sincère. L'entraîneur a indiqué qu'il exprimait toujours ouvertement son avis aux joueurs et qu'il était convaincu que Tonali pouvait s'imposer comme un leader dans n'importe quelle équipe. De Zerbi s'est rappelé avoir suivi son compatriote dès ses débuts à l'âge de 18 ans dans sa ville natale de Brescia.

L'attention personnelle de l'entraîneur et le projet sportif proposé par Tottenham ont joué un rôle décisif dans la réalisation de ce transfert. De Zerbi a clairement expliqué à Tonali qu'un rôle de leader important lui serait confié dans le cadre de la reconstruction de l'équipe, et c'est cette approche qui a supplanté l'intérêt d'autres clubs compétitifs.

Le début d'une nouvelle ère à Tottenham

Roberto De Zerbi avait pris les commandes de Tottenham en mars 2026 dans une situation difficile. À cette époque, l'équipe luttait pour son maintien en Premier League. L'ancien technicien de 47 ans, qui avait mené Brighton en compétitions européennes pour la première fois de son histoire, a également sauvé le club londonien de la relégation.

Selon l'entraîneur, si la saison dernière s'apparentait à une lutte pour la survie, l'exercice actuel offre une opportunité idéale pour bâtir des fondations solides dans le championnat le plus difficile d'Europe. Son expérience acquise à Brighton et à Marseille l'a aidé à supporter la pression du football anglais, mais il relève à Tottenham un défi tout à fait unique.

Esprit d'équipe et projets futurs

Dans sa philosophie tactique, De Zerbi accorde une grande importance à la cohésion d'équipe entre les joueurs. Il a souligné que la culture du football anglais ne comporte pas autant de stages de préparation conjoints qu'en Italie, mais que pour obtenir des résultats fondamentaux, les joueurs doivent passer du temps ensemble et renforcer leurs liens mutuels.

Prenant l'exemple du succès de l'équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde, l'entraîneur a noté que si le style de jeu est crucial, l'esprit de solidarité au sein de l'équipe l'est tout autant. L'arrivée d'un joueur expérimenté et doté d'un fort caractère comme Sandro Tonali devrait combler les manques de Tottenham, tant sur le terrain que dans le vestiaire.