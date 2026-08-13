Les nouveaux filigranes d’Anthropic suscitent le mécontentement des utilisateurs

Anthropic, l’une des entreprises leaders du secteur de l’intelligence artificielle, a commencé à ajouter des codes secrets — des filigranes numériques — aux textes générés par son chatbot Claude. Cette nouvelle politique a été mise en place conformément au Code de transparence prévu par la législation de l’Union européenne sur l’intelligence artificielle (EU AI Act), qui oblige les entreprises technologiques à signaler les contenus générés ou modifiés à l’aide de l’intelligence artificielle de manière à ce qu’ils puissent être détectés par les systèmes informatiques. Techcrunch.com le rapporte .

Alors que les régulateurs européens se félicitent du respect de cette exigence, certains utilisateurs de l’intelligence artificielle expriment leur vive opposition à cette décision. Sur la plateforme Reddit notamment, les discussions à ce sujet se sont intensifiées et les utilisateurs avancent des points de vue très divergents. Certains considèrent cette mesure comme une menace pour la vie privée et les libertés, tandis que d’autres l’acceptent comme quelque chose de normal.

La contestation sur les réseaux sociaux

Selon les informations diffusées par ixbt.com et d’autres sources technologiques, l’utilisateur connu sous le pseudonyme visionode a notamment qualifié ce système de mesure visant les utilisateurs ordinaires à l’échelle mondiale. Selon lui, les utilisateurs avancés peuvent dissimuler les traces en retravaillant ou en paraphrasant les réponses de Claude à l’aide d’autres services d’intelligence artificielle, tandis que les utilisateurs moyens ne peuvent pas masquer leur identité.

Les détracteurs affirment qu’en raison de ce marquage numérique, des personnes ordinaires qui utilisent l’aide de Claude dans leurs études ou leur travail pourraient être démasquées. Il est notamment estimé qu’un étudiant ayant utilisé le chatbot pour réorganiser un passage de texte ou des écrivains cherchant des synonymes en période de blocage créatif pourraient rencontrer des difficultés dans ce processus.

Avis des experts et question éthique

Cependant, la réaction d’autres internautes et observateurs à ces protestations est loin d’être positive. Selon les experts, ces filigranes ne poseraient aucun problème à un journaliste qui aurait résumé à l’aide de l’intelligence artificielle la transcription de deux cents pages, à condition qu’il ne copie pas aveuglément et mot pour mot le résumé dans son propre article.

La même approche est également valable dans les études et le travail. Copier directement les réponses de Claude dans son propre travail, sans aucune modification ni apport personnel, est en réalité contraire aux règles de l’éthique. C’est pourquoi la majorité des utilisateurs de Reddit ont conseillé aux personnes mécontentes de faire preuve de davantage de retenue et d’utiliser correctement la technologie.