Le capitaine de Tottenham Cristian Romero va rejoindre l’Atlético de Madrid

Le club londonien de Tottenham a conclu un accord de principe avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de son capitaine et défenseur central, Cristian Romero. Selon Sky Sports, le montant du transfert s’élève à 34,2 millions de livres sterling, auxquels pourraient s’ajouter des bonus liés aux performances. Cet accord marque un changement important pour l’équipe du nord de Londres, qui se prépare à laisser partir l’un de ses joueurs majeurs. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les conditions du transfert, Tottenham a également obtenu le droit de percevoir 15 % des revenus issus d’une future revente du joueur. Le géant espagnol s’intéressait depuis longtemps aux services du défenseur argentin. Il était devenu évident que le club anglais ne s’opposerait pas au départ de son capitaine si une offre appropriée était formulée durant le mercato.

Détails du transfert et concurrence

Selon Goal.com, Cristian Romero a préféré poursuivre sa carrière à l’Atlético de Madrid malgré les offres sérieuses reçues de plusieurs autres grands clubs européens. L’Inter Milan et le grand rival de Tottenham, Arsenal, souhaitaient notamment recruter le joueur. Diego Simeone a toutefois finalement réussi à attirer dans son équipe le défenseur qu’il convoitait.

Pour rappel, Cristian Romero avait rejoint Tottenham à l’été 2021 en prêt en provenance de l’Atalanta. L’année suivante, le club londonien avait définitivement acquis son transfert. Bien que son contrat avec le club courre jusqu’à l’été 2029, le défenseur a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Succès et difficultés chez les Londoniens

Au cours de ses cinq saisons avec Tottenham, le joueur argentin a disputé 124 rencontres au total et inscrit 12 buts. Son passage au club londonien restera marqué par sa contribution majeure au sacre de l’équipe, notamment avec le trophée de la Ligue Europa lors de la saison 2024-2025.

Parallèlement, le passage de Romero en Premier League s’est distingué par sa grande maîtrise technique et son style de jeu tranchant, mais aussi par des problèmes disciplinaires. Malgré un carton rouge reçu en championnat la saison dernière, le défenseur de 28 ans avait disputé 32 rencontres importantes dans les moments difficiles de l’équipe, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives. Son style combatif et intense lui a valu l’affection de nombreux supporters, même s’il a parfois causé des difficultés à l’équipe.