Mécanique orbitale : Northrop Grumman prolonge la durée de vie des satellites

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Mécanique orbitale : Northrop Grumman prolonge la durée de vie des satellites

Une nouvelle génération de robots conçus pour prolonger l’activité des engins spatiaux en orbite terrestre a commencé à remplacer leurs prédécesseurs. Selon ixbt.com, le Mission Extension Vehicle (MEV) de Northrop Grumman s’est séparé avec succès du satellite de communications australien Optus. Pendant plus d’un an, cet appareil a maintenu le satellite sur la bonne position, lui permettant de poursuivre sa mission. Techcrunch.com le rapporte .

On sait que la principale raison pour laquelle les satellites de communications et d’observation cessent de fonctionner n’est pas une panne de leur ordinateur ou de leurs transceivers, mais l’épuisement du carburant nécessaire au maintien de leur position orbitale. Lancé en 2009 et conçu pour une durée de service de 15 ans, le satellite Optus a pu prolonger son activité et continuer à générer des revenus pendant six années supplémentaires grâce au MEV.

Une nouvelle génération de robots et de missions spatiales

En juillet de cette année, quatre nouveaux appareils de Northrop ont été mis en orbite à l’aide du lanceur SpaceX Falcon 29. L’un d’eux est le Mission Robotic Vehicle (MRV), équipé de deux manipulateurs avancés et développé par la DARPA, l’agence américaine de recherche militaire. Les trois autres, appelés Mission Extension Pods (MEP), sont de plus petits satellites dotés de systèmes de propulsion modulaires.

Ces quatre appareils se dirigent actuellement vers leurs orbites cibles, à environ 27 000 miles au-dessus de la surface terrestre. Selon le calendrier prévu, en 2027, le MRV fixera l’un des pods MEP au satellite Optus à l’aide de ses bras robotiques. Cela permettra à l’appareil de fonctionner encore de nombreuses années en orbite.

La stabilité dans l’espace et un nouveau modèle économique

La baisse des coûts de lancement et du prix des composants spatiaux rend les missions de réparation en orbite plus réalistes. Selon Casey Wong, directeur de la logistique et des services chez Northrop, l’objectif principal est de transformer l’espace en un environnement durable en créant une infrastructure permettant de réparer, de prolonger la durée de vie ou de moderniser les satellites.

Deux appareils MEV sont actuellement en orbite. Lancés en 2019 et 2020, ils ont fourni dix années de service à trois clients, dont deux engins spatiaux Intelsat et un satellite Optus. Le MEV-1 restera sur une orbite de stationnement en attendant son prochain client, tandis que le MEV-2 demeure attaché à son client Intelsat jusqu’en 2030.

Le nouvel appareil MRV marque une évolution importante du modèle économique. Désormais, les opérateurs de satellites achèteront des pods MEP qui resteront connectés en permanence à leurs engins spatiaux. Le MRV pourra ainsi assurer simultanément le service de plusieurs autres véhicules, ce qui réduira le coût de la prestation.

De telles opérations complexes exigent des capacités technologiques avancées. Deux appareils se déplaçant à plusieurs milliers de miles par heure doivent s’approcher de manière autonome et s’amarrer en toute sécurité. Alors que les appareils MEV utilisent une sonde spéciale pour se connecter aux tuyères des satellites, les MRV devront fixer délicatement les pods MEP à l’aide de leurs bras robotiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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