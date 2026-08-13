Mikel Arteta réagit aux rumeurs de transfert concernant Myles Lewis-Skelly

L’entraîneur d’Arsenal, à Londres, Mikel Arteta, a commenté la prestation convaincante du jeune talent Myles Lewis-Skelly lors du match amical contre Côme, ainsi que sa réaction aux rumeurs de transfert. Selon les informations de Standard Sport, des clubs comme Chelsea et Manchester United se seraient récemment intéressés au joueur formé à l’académie et auraient proposé de s’attacher ses services. Cependant, le jeune milieu de terrain a dissipé tous les doutes par sa prestation sur le terrain et sa célébration pleine d’émotion. Goal.com rapporte que.

Lors du dernier match de préparation d’Arsenal avant la saison, les Gunners ont fait match nul 1-1 contre Côme, entraîné par Cesc Fàbregas. Myles Lewis-Skelly a ouvert le score en profitant d’une erreur du gardien adverse Jean Butez pour envoyer le ballon au fond des filets. Immédiatement après son but, le joueur s’est dirigé vers les tribunes, a formé un cœur avec ses mains et embrassé l’écusson du club sur sa poitrine. Ce geste sincère a clairement montré que le jeune homme, qui défend les couleurs d’Arsenal depuis l’âge de huit ans, était prêt à rester au club.

Arteta salue l’émotion des jeunes et le travail de l’académie

Lors de la conférence de presse d’après-match, Mikel Arteta s’est particulièrement attardé sur la prestation et les émotions du jeune milieu de terrain de l’équipe. Selon l’entraîneur, cette attitude témoigne du degré d’engagement du joueur envers son travail, tandis qu’il est toujours essentiel d’accorder de l’attention aux éléments formés au club.

Arteta a déclaré dans son interview : « De l’émotion ? Marquer un but est toujours agréable. C’est un joueur très émotif. Je me souviens très bien de son action sur le terrain. L’intérêt porté à notre joueur est un bon signe. » L’entraîneur a également souligné l’efficacité de l’académie Hale End, ajoutant qu’offrir des opportunités aux jeunes talents et leur faire confiance constituait un élément essentiel de la politique du club.

Bruno Guimarães fait ses débuts avec Arsenal

Cette rencontre est également restée mémorable pour les supporters londoniens grâce à un autre événement important. Bruno Guimarães, l’une des recrues majeures de l’équipe, a disputé ses premières minutes et fait ses débuts après avoir rejoint le club pour 75 millions de livres sterling. Mikel Arteta a lancé le milieu de terrain brésilien au début de la seconde période, aux côtés de Martin Ødegaard et Viktor Gyökeres.

L’arrivée de nouvelles recrues et la manière dont les jeunes formés au club s’imposent dans l’équipe première témoignent du sérieux des ambitions d’Arsenal pour la saison à venir. Arteta a une nouvelle fois confirmé que la confiance accordée aux jeunes était la voie vers de grands résultats, tout en montrant que son équipe était pleinement prête pour la nouvelle saison.