Les astronomes créent la plus grande carte de l’Univers, composée de 5,6 billions de pixels

·36·Technologie
Les astronomes créent la plus grande carte de l’Univers, composée de 5,6 billions de pixels

Un groupe international de scientifiques a présenté la carte de l’Univers la plus grande et la plus détaillée de l’histoire de l’humanité. Ce projet colossal couvre près de 4 milliards d’étoiles, de galaxies et d’autres objets célestes, pour un total de 5,6 billions de pixels. À ce sujet, Ixbt.com en parle.

Selon ixbt.com, ce vaste travail scientifique a été réalisé par l’équipe DESI Legacy Imaging Surveys. Pendant treize ans, les spécialistes ont rassemblé en un système unique plus de 263 000 images prises par des télescopes afin de créer cette base de données exceptionnelle.

De nouvelles facettes de l’Univers se dévoilent

Les données recueillies couvrent les spectres visible et proche infrarouge. Elles permettent ainsi d’observer les objets célestes avec une grande précision et dans leurs moindres détails. Pour la communauté scientifique, une base de données d’une telle ampleur constitue une étape importante vers une compréhension plus approfondie des mystères de l’Univers.

À l’origine, ces observations avaient été réalisées pour servir de base à DESI, un instrument qui étudie les spectres des galaxies et des quasars. Les scientifiques déterminent la distance des objets en fonction du décalage vers le rouge de leur lumière et transforment une image plane du ciel en carte tridimensionnelle de l’Univers.

Importance scientifique et recherches futures

La nouvelle carte ne se limite pas au projet DESI : elle servira de fondement à de nombreuses recherches. Les versions précédentes des données avaient déjà été utilisées dans plus de 1 800 études et articles scientifiques.

Les astronomes peuvent désormais exploiter cette immense base pour rechercher des objets cosmiques rares, analyser l’évolution des galaxies et entraîner des systèmes d’intelligence artificielle. L’utilisation de telles bases de données par les technologies d’intelligence artificielle devrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes en cosmologie.

Il convient de souligner que le projet DESI continue d’étendre la carte tridimensionnelle de l’Univers. En avril de cette année, plus de 47 millions de galaxies et de quasars avaient déjà été intégrés avec succès à la carte dans le cadre du projet.

AstronautiqueUniversDécouverte ScientifiqueIntelligence ArtificielleAstronomie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espaceRoskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espaceAujourd'hui, 03:53Les nouveaux filigranes d’Anthropic suscitent le mécontentement des utilisateursLes nouveaux filigranes d’Anthropic suscitent le mécontentement des utilisateursAujourd'hui, 03:26Fermi, entreprise d’IA et d’énergie nucléaire, choisit son nouveau dirigeantFermi, entreprise d’IA et d’énergie nucléaire, choisit son nouveau dirigeantAujourd'hui, 03:21Google Pixel 11 Pro et 11 Pro XL présentés : ce que l’on sait des nouveaux fleuronsGoogle Pixel 11 Pro et 11 Pro XL présentés : ce que l’on sait des nouveaux fleuronsAujourd'hui, 02:58Mécanique orbitale : Northrop Grumman prolonge la durée de vie des satellitesMécanique orbitale : Northrop Grumman prolonge la durée de vie des satellitesAujourd'hui, 01:57Twitch utilise le contenu des streamers pour entraîner l'IATwitch utilise le contenu des streamers pour entraîner l'IAAujourd'hui, 01:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants