Les astronomes créent la plus grande carte de l’Univers, composée de 5,6 billions de pixels

Un groupe international de scientifiques a présenté la carte de l’Univers la plus grande et la plus détaillée de l’histoire de l’humanité. Ce projet colossal couvre près de 4 milliards d’étoiles, de galaxies et d’autres objets célestes, pour un total de 5,6 billions de pixels. À ce sujet, Ixbt.com en parle.

Selon ixbt.com, ce vaste travail scientifique a été réalisé par l’équipe DESI Legacy Imaging Surveys. Pendant treize ans, les spécialistes ont rassemblé en un système unique plus de 263 000 images prises par des télescopes afin de créer cette base de données exceptionnelle.

De nouvelles facettes de l’Univers se dévoilent

Les données recueillies couvrent les spectres visible et proche infrarouge. Elles permettent ainsi d’observer les objets célestes avec une grande précision et dans leurs moindres détails. Pour la communauté scientifique, une base de données d’une telle ampleur constitue une étape importante vers une compréhension plus approfondie des mystères de l’Univers.

À l’origine, ces observations avaient été réalisées pour servir de base à DESI, un instrument qui étudie les spectres des galaxies et des quasars. Les scientifiques déterminent la distance des objets en fonction du décalage vers le rouge de leur lumière et transforment une image plane du ciel en carte tridimensionnelle de l’Univers.

Importance scientifique et recherches futures

La nouvelle carte ne se limite pas au projet DESI : elle servira de fondement à de nombreuses recherches. Les versions précédentes des données avaient déjà été utilisées dans plus de 1 800 études et articles scientifiques.

Les astronomes peuvent désormais exploiter cette immense base pour rechercher des objets cosmiques rares, analyser l’évolution des galaxies et entraîner des systèmes d’intelligence artificielle. L’utilisation de telles bases de données par les technologies d’intelligence artificielle devrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes en cosmologie.

Il convient de souligner que le projet DESI continue d’étendre la carte tridimensionnelle de l’Univers. En avril de cette année, plus de 47 millions de galaxies et de quasars avaient déjà été intégrés avec succès à la carte dans le cadre du projet.