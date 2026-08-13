Fermi, entreprise d’IA et d’énergie nucléaire, choisit son nouveau dirigeant

Fermi, entreprise spécialisée dans la fourniture d’énergie nucléaire à l’intelligence artificielle, a annoncé la nomination de son nouveau directeur général. Lee McIntire, ancien dirigeant de la start-up nucléaire TerraPower fondée par Bill Gates, a été nommé à ce poste. Le site ixbt.com rapporte cette information. Techcrunch.com en fait état.

La nomination du nouveau dirigeant intervient plus de trois mois après l’éviction de l’un des fondateurs de l’entreprise, Toby Neugebauer. À l’époque, Fermi avait présenté les changements majeurs au sein de sa direction ainsi que son nouveau siège social à Dallas comme faisant partie de sa stratégie « Fermi 2.0 ».

Selon les informations disponibles, Lee McIntire a jusqu’à présent siégé au conseil d’administration de Fermi en tant que membre indépendant. Au cours de sa carrière, il a également été directeur général de CH2M Hill et de TerraPower, et possède une vaste expérience dans la gestion de grands projets d’infrastructure.

Une nouvelle étape pour les projets de Fermi

Fermi America, fondée par l’ancien secrétaire américain à l’Énergie Rick Perry, construit à Amarillo, au Texas, un vaste campus d’intelligence artificielle baptisé Project Matador. Ce projet prévoit l’utilisation de réacteurs nucléaires spécialement conçus pour fournir en continu de l’électricité à de grands centres de données.

Selon Marius Haas, président du conseil d’administration de l’entreprise, la prochaine étape de Fermi sera entièrement consacrée à la construction et à la fourniture d’énergie. Lee McIntire est considéré comme un spécialiste doté de 40 ans d’expérience dans la réalisation de projets vastes et complexes dans les délais, le respect du budget fixé et la conformité totale aux exigences de sécurité.

Hausse du cours de l’action

Les changements au sein de l’équipe dirigeante et les dernières décisions commerciales ont été accueillis favorablement par les investisseurs. Lundi, il avait notamment été annoncé que Fermi avait signé avec TensorWave son premier contrat ferme avec un client pour le campus Project Matador.

Dans le sillage de ces annonces, la valeur des actions de l’entreprise a augmenté de près de 23 % depuis lundi. Selon les observateurs, l’arrivée d’une direction expérimentée et la signature des premiers contrats réels d’approvisionnement énergétique pourraient marquer le début d’une période de croissance durable pour cette jeune entreprise technologique.