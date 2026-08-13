Twitch utilise le contenu des streamers pour entraîner l'IA

La célèbre plateforme de streaming Twitch a annoncé qu'elle utiliserait automatiquement les vidéos de ses créateurs pour entraîner les modèles d'IA de sa maison mère, Amazon. Cette décision a suscité de vives critiques de la part de la communauté, car les streamers sont inscrits par défaut à ce processus sans leur consentement explicite et doivent modifier manuellement un paramètre spécifique pour s'en désinscrire. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Selon ixbt.com, les streamers de Twitch, qui disposent de milliers d'heures d'enregistrements audio et vidéo, craignent que leur voix et leur apparence ne soient utilisées sans leur accord pour créer des modèles d'IA. Les utilisateurs de la plateforme ont exprimé leur indignation face à cette nouveauté, critiquant vivement le fait que le système ne fonctionne pas sur le principe du consentement préalable (opt-in).

Protestations des streamers et réponse de la direction

Lors d'une diffusion en direct sur la chaîne officielle de Twitch, la responsable de la communauté Mary Kish et le directeur des produits Mike Minton ont dû répondre aux questions de plus de trois mille utilisateurs en colère. En réponse à la question dans le chat « Pourquoi n'ont-ils pas rendu cela optionnel ? », Mike Minton a déclaré ouvertement : « Si cela avait été optionnel, personne n'aurait accepté. Pour être honnête, le problème est là. »

Les représentants de l'entreprise avaient initialement présenté ce changement comme un paramètre permettant de refuser l'entraînement des modèles d'IA d'Amazon. Cependant, cette approche a provoqué encore plus de malentendus parmi les streamers. Lorsqu'un utilisateur a demandé si ses vidéos avaient déjà été utilisées pour entraîner l'IA, Minton a admis qu'il ne savait pas exactement ce qu'Amazon avait fait ni quelles données avaient été utilisées.

Tendance plus large et méthode de modification des paramètres

Parallèlement, Mary Kish a souligné que Twitch n'était pas le seul dans ce cas, rappelant que d'autres géants technologiques comme Meta utilisent également le contenu public de leurs plateformes pour entraîner l'IA. Selon elle, si les comptes Facebook et Instagram d'un utilisateur sont publics, leurs données peuvent également être utilisées pour créer des modèles d'IA.

La direction de Twitch insiste sur le fait que l'existence même de ce paramètre témoigne d'une écoute de la voix de la communauté et offre un droit de choix aux utilisateurs. Si les streamers ne souhaitent pas que leur contenu soit utilisé pour entraîner l'IA d'Amazon, ils doivent suivre les étapes suivantes :