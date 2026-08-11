Arsenal veut recruter le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé

Le club londonien Arsenal étudie sérieusement la candidature du défenseur du FC Barcelone Jules Koundé afin de renforcer sa ligne défensive dans les derniers jours du mercato. L'équipe de Mikel Arteta s'est tournée vers le Français pour pallier les absences causées par les blessures, rapporte Goal.com. À ce sujet, Goal.com rapporte l'information.

Il s'avère que le club londonien avait initialement fait du défenseur d'Aston Villa Ezri Konsa sa principale cible du mercato. Cependant, les Villans réclamaient plus de 75 millions d'euros pour l'international anglais, un prix jugé déconnecté de la réalité du marché des transferts. Les Gunners ont donc dû abandonner cette piste.

Les problèmes d'effectif en défense

Les graves blessures qui touchent la défense sont considérées comme la principale raison de l'activité accrue d'Arsenal sur le marché des transferts. En particulier, le défenseur central titulaire William Saliba est indisponible pour une durée indéterminée en raison d'une blessure au dos. De son côté, Jurrien Timber est également privé de temps de jeu à cause de problèmes chroniques au genou.

L'entraîneur Mikel Arteta apprécie particulièrement la polyvalence de Jules Koundé. Le technicien espagnol recherchait un défenseur hybride capable d'évoluer avec la même efficacité dans l'axe qu'au poste d'arrière droit, et le Français correspond parfaitement à ces exigences tactiques.

La position de Barcelone et sa situation financière

Le club catalan travaille à améliorer sa situation financière et à équilibrer sa masse salariale. Après le départ de Ronald Araújo et la vente attendue de Marc Casadó pour 40 millions d'euros, la direction du Barça est prête à étudier d'autres offres.

Le statut du joueur a évolué sous Hansi Flick, et il n'est plus un titulaire intouchable de l'équipe. L'entraîneur prévoit d'accorder davantage de temps de jeu à Eric García au poste d'arrière droit lors de la nouvelle saison. Ainsi, si une offre suffisante arrive, Barcelone ne s'opposera pas au départ de Jules Koundé.