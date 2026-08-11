Ben White doit-il quitter Arsenal ? Le conseil d’une légende du football

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Ben White doit-il quitter Arsenal ? Le conseil d’une légende du football

Le défenseur d’Arsenal, à Londres, Ben White devrait envisager de quitter le club alors qu’il est en train de perdre sa place dans le onze de départ. Selon la légende du club Lee Dixon, l’international anglais doit avoir une discussion sérieuse avec l’entraîneur Mikel Arteta et demander son transfert afin de sauver sa carrière. C’est ce que rapporte Goal.com.

Selon GOAL, le polyvalent de 28 ans a été confronté à des problèmes de blessures ces dernières saisons et perd du terrain dans la concurrence. Sur le côté droit de la défense, Jurrien Timber est devenu le premier choix, tandis que William Saliba et Gabriel Magalhães occupent régulièrement l’axe. White est ainsi devenu un remplaçant pour plusieurs postes.

La polyvalence, un statut devenu problématique

Arrivé à Arsenal en 2021 pour 50 millions de livres sterling, Ben White a depuis disputé 190 matchs au total avec le club londonien. Bien qu’il ait joué 30 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, l’exercice 2025-2026 s’annonce difficile pour lui.

Lee Dixon estime que la polyvalence d’un joueur peut souvent se retourner contre lui. Même si les entraîneurs apprécient ces profils, il est plus important pour le joueur de bénéficier d’un temps de jeu régulier chaque semaine.

Une décision difficile et des opportunités pour l’avenir

Lors d’une intervention réalisée en partenariat avec BestBettingSites, Lee Dixon a déclaré : « Si j’étais à sa place, je frapperais à la porte de la direction du club et je demanderais à être autorisé à partir. Car tant que Timber est en bonne santé, il ne joue pas comme titulaire. »

Dans le même temps, l’ancien joueur expérimenté a reconnu qu’il était très difficile de quitter une équipe qui se bat pour remporter des titres. Certains joueurs peuvent se satisfaire de disputer 15 matchs dans la saison et d’entrer en jeu comme remplaçants, mais il est naturel qu’un joueur du niveau de Ben White souhaite être régulièrement présent sur le terrain.

À l’approche de la fermeture du mercato, le joueur doit désormais réfléchir sérieusement à son avenir. Le défenseur, qui compte six sélections avec l’équipe d’Angleterre, devrait savoir dans les prochaines semaines où il poursuivra sa carrière.

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Jahongir Tursunov
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