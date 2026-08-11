Dean Huijsen obtient le mythique numéro 4 du Real Madrid

Le défenseur central du Real Madrid, Dean Huijsen, a officiellement reçu le mythique maillot numéro 4 du club avant la saison 2026/27. Comme le rapporte Goal.com, bien que le jeune Espagnol ait porté un autre numéro lors de sa première saison, il a souligné que jouer avec ce numéro, porté par des légendes du club comme Sergio Ramos et Fernando Hierro, était un rêve d’enfant, et il a promis d’en être digne. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Pour Dean Huijsen, qui portait le numéro 24 la saison dernière, ce changement représente l’un des sommets de sa carrière professionnelle. Le fait que sa ville natale, Málaga, soit également liée à une autre légende du club, Fernando Hierro, donne encore plus de valeur à cet événement. Le défenseur a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de son nouveau maillot, accompagnée de remerciements sincères et de souvenirs personnels.

Sur les traces de Sergio Ramos et Fernando Hierro

Dans sa déclaration, Dean Huijsen a rappelé que Sergio Ramos était son idole absolue durant son enfance et qu’il jouait même avec des chaussures SR4 pour l’imiter. « Jouer au Real Madrid et porter le numéro 4 a toujours été mon rêve. Fernando Hierro a porté ce numéro avant moi et, comme moi, il est originaire de Málaga, ce qui rend cela encore plus spécial », a déclaré le jeune joueur au service de presse du club.

La saison 2026/27 à venir est considérée comme une période décisive dans la carrière de Huijsen. Malgré de bonnes performances lors de sa première année à Madrid, le défenseur n’avait pas été retenu par Luis de la Fuente dans la liste de l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde en raison d’un manque de régularité. Toutefois, ses prestations convaincantes en fin de saison et un stage complet sous la direction exigeante de José Mourinho suscitent l’espoir de le voir retrouver sa meilleure forme.

L’influence de David Alaba et ses remerciements

Ces dernières années, le maillot numéro 4 était porté par l’expérimenté international autrichien David Alaba. Huijsen a tenu à saluer l’aide de son coéquipier, qui a décidé de quitter le club, et a souligné avoir beaucoup appris de son leadership lors des entraînements à Valdebebas. Il a également rappelé qu’Alaba aidait toujours les jeunes grâce à son expérience, sur le terrain comme en dehors.

Alors qu’il se prépare pour la nouvelle saison avec de grandes ambitions, Dean Huijsen a remercié la direction du club, le président, l’entraîneur et tous les supporters. « Je sais que ce numéro possède une grande histoire et est associé à de nombreuses légendes. Je vais essayer d’écrire ma propre histoire afin qu’un jour, les gens me considèrent comme digne de ce maillot et de ce numéro. Que ce soit à l’entraînement ou en match, je donnerai assurément le meilleur de moi-même chaque jour », a conclu le joueur.