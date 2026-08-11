Enzo Maresca révèle sa règle insolite à Manchester City et évoque Haaland

«Manchester City» Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a parlé de ses règles tactiques particulières et inhabituelles dans sa carrière d’entraîneur. Le technicien italien a expliqué que, dans les équipes qu’il dirigeait, le capitaine devait immédiatement rejoindre le banc, à ses côtés, pour recevoir des consignes après un but au lieu de célébrer avec ses coéquipiers.

Cet aveu surprenant et insolite The Athletic a été formulé dans une interview accordée au média.

Pas de célébration après un but, mais des consignes tactiques : la « règle d’or » de Maresca

Enzo Maresca a révélé qu’il appliquait régulièrement cette règle lors de ses passages réussis à Leicester City et Chelsea :

« Lorsque je travaillais à Leicester et à Chelsea, j’avais une règle stricte : quand l’un de nos joueurs marquait, le capitaine devait venir me rejoindre près du banc, non pas pour célébrer le but, mais pour recevoir les consignes concernant la suite du match sur le terrain. En revanche, si le capitaine lui-même avait marqué, il était autorisé à célébrer avec ses coéquipiers », a expliqué Maresca.

Selon l’entraîneur, donner de nouvelles consignes dans les secondes qui suivent un but encaissé, lorsque l’adversaire est déstabilisé mentalement et tactiquement, peut jouer un rôle crucial dans l’issue du match.

« Si Haaland était capitaine, ce serait un problème » : la plaisanterie de Maresca

Le technicien italien a plaisanté sur l’éventuelle application de cette règle àManchester Cityà Erling Haaland, meilleur buteur et attaquant prolifique du club :

« Si Erling Haaland avait été le capitaine de Manchester City, nous aurions eu de vrais problèmes. Il marque presque à chaque match ! Vous imaginez ? » a ajouté l’entraîneur avec le sourire.

Comme Haaland trouve régulièrement le chemin des filets, la règle de Maresca aurait dû être quelque peu modifiée si l’attaquant norvégien avait été capitaine.

Les statistiques phénoménales de Haaland

À titre d’information, l’attaquant norvégien Erling Haaland continue d’afficher une forme régulière et une grande efficacité avec les Citizens :

Nombre de matchs la saison dernière : 52 (toutes compétitions confondues) ;

Buts marqués : 38 ;

Passes décisives : 9.

À l’approche de la nouvelle saison, Manchester City, dirigé par Enzo Maresca, entend renforcer encore son effectif et viser sérieusement les titres majeurs en Premier League et en Ligue des champions.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.