La fusée RFA ONE de l’Europe renvoyée au hangar en raison d’un dysfonctionnement lors des essais

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La fusée RFA ONE de l’Europe renvoyée au hangar en raison d’un dysfonctionnement lors des essais

L’entreprise aérospatiale allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) a été contrainte de ramener au hangar, depuis le site d’essai, sa première fusée baptisée RFA ONE. Cette décision a entraîné de sérieux changements dans le calendrier du premier vol orbital de cette initiative, considérée comme l’un des projets prometteurs de l’industrie spatiale européenne. Selon Ixbt.com, les spécialistes prévoient d’examiner en profondeur le problème détecté lors des essais dans les systèmes de la fusée, notamment au niveau de ses réservoirs. Ixbt.com rapporte .

L’incident s’est produit lors d’essais menés au spatioport SaxaVord, situé dans les îles Shetland, en Écosse. Selon le dirigeant de l’entreprise aérospatiale allemande OHB, qui détient 65 % des parts de la société, les ingénieurs devaient mener des vérifications supplémentaires afin de comprendre pleinement la signification des résultats des essais. Les détails précis du dysfonctionnement n’ont pas encore été rendus publics.

La fenêtre de tir annulée et le calendrier modifié

En raison de ce problème technique, l’administration du spatioport a entièrement annulé la fenêtre de tir spéciale de cinq semaines prévue pour août et septembre. Des avertissements publiés précédemment par SaxaVord indiquaient que la première tentative pourrait avoir lieu dès le 10 août de cette année. RFA ONE devrait devenir la première fusée de l’histoire de l’entreprise à effectuer un vol orbital et est conçue pour placer environ 0,5 tonne de charge utile en orbite.

La direction d’OHB a indiqué qu’une fois les vérifications entièrement terminées, la fusée serait de nouveau transportée vers le site d’essai. Toutefois, aucune nouvelle date précise n’a encore été annoncée et la durée nécessaire pour résoudre le problème reste inconnue. Selon les plans initiaux, le premier vol d’essai de RFA ONE était prévu pour la fin de 2026.

Le soutien de l’Agence spatiale européenne et les projets futurs

Il convient de souligner que RFA fait partie des quatre entreprises ayant obtenu un financement dans le cadre du programme European Launcher Challenge de l’Agence spatiale européenne (ESA). Dans le cadre de ce programme, l’entreprise a reçu 187 millions d’euros, tandis que la valeur de sa transaction initiale s’élevait à 30 millions d’euros. Une partie de ces fonds doit servir à développer à l’avenir la version RFA ONE Block 2, dont le premier vol est prévu pour 2028.

Cette version modernisée devrait, grâce à des moteurs améliorés, porter la capacité d’emport à 1,5 tonne et permettre de récupérer le premier étage afin de le réutiliser ultérieurement. Parallèlement, OHB promeut également une initiative visant à augmenter la fréquence des lancements de la fusée européenne Ariane 6, de la catégorie des lanceurs lourds. Les possibilités de faire passer son nombre annuel de vols de 9–10 actuellement à 12, 15, voire 20, sont actuellement à l’étude.

RFA ONESaxaVordFuséeEspaceESA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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