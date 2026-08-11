Des agents d’intelligence artificielle détectent 84 vulnérabilités dangereuses dans les réseaux 4G et 5G

Des scientifiques de la Nanyang Technological University (NTU), à Singapour, ont révélé 84 vulnérabilités jusqu’alors inconnues dans les logiciels open source du cœur des réseaux 4G et 5G. Selon un article publié le 11 août par Help Net Security, la plupart de ces failles de sécurité, détectées à l’aide d’un nouveau système fondé sur l’intelligence artificielle, ont été confirmées. Elles soulignent l’importance de la cybersécurité des réseaux mobiles modernes. Ixbt.com rapporte .

L’équipe de chercheurs a développé un système multi-agents baptisé iFinder pour rechercher automatiquement les failles de sécurité. Ce système s’appuie sur de grands modèles de langage. iFinder analyse les vulnérabilités connues, transforme leurs caractéristiques en modèles de recherche et examine le code source à la recherche d’erreurs suspectes. Lors d’une étape spéciale, les variantes découvertes sont ensuite comparées aux spécifications des normes internationales de communications mobiles de la 3GPP.

Intelligence artificielle et analyse automatisée

L’agent suivant du système crée une preuve de concept (Proof of Concept ou PoC) démontrant la possibilité d’exploiter la vulnérabilité, puis la teste de manière itérative dans les logiciels réseau. Il convient de noter que le processus de recherche automatisé n’est pas exempt d’erreurs : sur l’ensemble de contrôle, iFinder a trouvé 15 des 22 vulnérabilités déjà connues, tandis qu’environ un quart des candidats se sont révélés erronés. Toutes les découvertes transmises aux développeurs ont été vérifiées manuellement et reproduites par l’équipe.

Selon le rapport publié, les développeurs ont confirmé 83 vulnérabilités, dont 81 ont reçu un identifiant normalisé CVE. Au moment de la publication de ces informations, 58 des problèmes confirmés avaient déjà été corrigés, mais aucun correctif n’avait encore été publié pour 23 vulnérabilités dotées d’un numéro CVE.

Erreurs de « confiance implicite » et attaques dangereuses

La plupart des problèmes détectés appartiennent à une catégorie que les auteurs appellent les « erreurs de confiance implicite ». Les composants du cœur du réseau mobile peuvent accepter des messages de signalisation provenant de fonctions voisines sans vérifier suffisamment leur syntaxe, leur signification ni les ressources demandées. Auparavant, ces interfaces étaient protégées par l’isolement physique des composants, mais le déplacement des cœurs de réseau vers des infrastructures cloud crée de nouvelles possibilités d’accès aux interfaces internes.

Dans le cadre de l’étude, les cœurs open source de réseaux LTE et 5G tels qu’Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core et eUPF ont été analysés. L’attaque la plus grave identifiée consiste à remplacer l’identifiant d’une règle de routage tout en augmentant sa priorité. Si l’attaque réussit, la fonction du plan utilisateur peut rediriger le trafic sortant de l’abonné vers une adresse contrôlée par l’attaquant, prenant ainsi le contrôle de sa session.

Les auteurs soulignent que cette vulnérabilité a également été confirmée dans des cœurs 5G commerciaux. Toutefois, l’attaque nécessite un accès aux interfaces de signalisation internes. Les développeurs d’iFinder insistent sur le fait que la simple détection d’une vulnérabilité ne peut remplacer la vérification des spécifications, la reproduction de l’attaque et la correction du problème.