En Turquie, le « coup » du mercato : Dušan Vlahović aurait trouvé un accord avec Beşiktaş !

Le célèbre attaquant serbe Dušan Vlahović serait proche de poursuivre sa carrière en Süper Lig turque. Selon un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter) par le célèbre journaliste et insider italien Nicolò Schira, le buteur de 26 ans devrait rejoindre le club stambouliote de Beşiktaş en tant qu’agent libre.

D’après la source, les négociations entre les deux parties sont entrées dans leur phase finale et un accord a déjà été trouvé sur les principaux termes du contrat.

Un contrat jusqu’en 2029 et un salaire de 8 millions d’euros

La direction de Beşiktaş a préparé une offre financière particulièrement attractive pour le buteur serbe :

Durée du contrat : Jusqu’à l’été 2029 (contrat de trois ans) ;

Salaire annuel : Par an, hors bonus : 8 millions d’euros ;

Prime : Comme Vlahović arrive en tant qu’agent libre, il percevra également une importante prime à la signature.

La direction du club turc se montre pleinement convaincue de pouvoir finaliser avec succès cette opération majeure dans les prochains jours.

Le facteur Vincenzo Italiano et le refus d’une offre saoudienne

Le nouvel entraîneur de Beşiktaş, Vincenzo Italiano joue un rôle essentiel dans la réussite de ce transfert. Le technicien a personnellement contacté l’attaquant serbe et a réussi à le convaincre de devenir le joueur central du projet et le principal buteur de l’équipe.

Rappelons que Vlahović avait auparavant reçu des clubs d’Arabie saoudite des offres financières astronomiques. Toutefois, le joueur a choisi le championnat turc, réputé pour sa forte concurrence et proche du paysage européen, et a refusé les propositions arabes.

Les statistiques de Vlahović cette saison et sa valeur marchande

L’attaquant serbe affiche également une excellente efficacité lors de la saison 2025-2026 :

Nombre de matchs : 23 (toutes compétitions confondues) ;

Buts : 10 ;

Passes décisives : 2.

Le prestigieux site Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Dušan Vlahović à 35 millions d’euros Ainsi, le fait que Beşiktaş s’apprête à recruter gratuitement un attaquant de ce calibre, en tant qu’agent libre, est considéré comme l’une des plus grandes réussites du mercato.

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