Spotify attribue un badge spécial aux artistes créés par l’IA

Le célèbre service de streaming Spotify a annoncé qu’il identifierait les profils d’artistes créés à l’aide de l’intelligence artificielle sur sa plateforme avec des badges spéciaux « AI Persona » et exclurait leur musique de son système de recommandations. Ces changements sont considérés comme une étape importante dans la régulation de l’écosystème des contenus musicaux du géant du streaming et l’amélioration de la qualité du service proposé aux utilisateurs. C’est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte le site.

Selon ixbt.com, à partir de la mi-septembre, les utilisateurs pourront voir des badges spéciaux sur les pages d’artistes représentant non pas une personne réelle, mais une identité générée par l’intelligence artificielle. Ce nouveau système d’identification vise à endiguer le flux croissant de contenus générés par l’IA dans l’industrie musicale.

Procédure d’identification des profils d’intelligence artificielle

Selon les représentants de l’entreprise, les artistes peuvent volontairement se présenter comme étant créés par l’intelligence artificielle, mais la plateforme ne se fie pas uniquement à cette déclaration. Spotify effectuera des vérifications spéciales afin de déterminer si le nom et l’apparence visuelle de l’artiste ont été générés par une intelligence artificielle photoréaliste.

Les premières vérifications concerneront les profils ayant dépassé un certain seuil d’audience. Cela permettra de commencer par les artistes les plus écoutés. Une fois identifiés, les badges « AI Persona » apparaîtront sur la bannière du profil de l’artiste et dans la section « À propos », dans les résultats de recherche ainsi qu’à côté des titres dans les playlists.

Politique de recommandations et droits des utilisateurs

Par défaut, Spotify n’inclut pas les personas d’intelligence artificielle dans ses recommandations éditoriales ou algorithmiques. Ce type de musique ne sera pas non plus ajouté aux recommandations personnalisées des utilisateurs, sauf si l’auditeur est abonné à l’artiste concerné.

Seul l’utilisateur peut choisir de s’abonner à un artiste, ce qui constitue un signal clair indiquant qu’il souhaite écouter la musique de ce créateur en particulier. Les artistes pourront également faire appel s’ils estiment que le badge leur a été attribué par erreur.

En commentant cette décision, l’entreprise a souligné qu’elle croyait que tous les créateurs devaient bénéficier d’une liberté créative dans leur présentation, mais que la programmation de Spotify visait à promouvoir la musique d’artistes authentiques construisant une véritable carrière. Il a également été précisé que le badge « AI Persona » évalue le profil de l’artiste, et non la musique elle-même.