John Barnes salue le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor

La légende de Liverpool, John Barnes, a salué dans une interview exclusive accordée à GOAL la décision de Mohamed Salah de rejoindre Trabzonspor, estimant que l’Égyptien méritait le respect pour ne pas avoir choisi la « facilité ». Après avoir remporté neuf trophées et inscrit 257 buts avec le géant de la Premier League, l’attaquant ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et se prépare à relever un défi en Süper Lig turque. À ce sujet, Goal.com en rend compte.

Bien que cet attaquant expérimenté de 34 ans ait encore un an de contrat avec le club de la Mersey, il avait été autorisé à chercher une nouvelle équipe en tant qu’agent libre. Malgré les discussions avancées autour d’un départ vers la Saudi Pro League ou la MLS, Salah a préféré rester en Europe et a signé un contrat de deux ans avec Trabzonspor, en Turquie.

La facilité et l’option saoudienne

Selon GOAL, John Barnes a salué le choix du joueur, soulignant qu’un départ en Arabie saoudite aurait pu constituer une voie plus facile. D’après Barnes, si l’attaquant avait rejoint le Moyen-Orient dès l’année dernière, il aurait certes gagné financièrement, mais se serait quelque peu éloigné du football de haut niveau.

« S’il était parti en Arabie saoudite à ce moment-là, il aurait sans aucun doute gagné beaucoup d’argent et joué devant 2 000 spectateurs. Aujourd’hui, il a rejoint un championnat compétitif où chacun de ses gestes sera également évalué », a déclaré l’ancien joueur vedette de Liverpool.

Un nouveau défi et la pression des supporters

La passion et l’exigence des supporters turcs de football sont bien connues. C’est pourquoi jouer pour Trabzonspor ne sera pas simple pour Mohamed Salah. De plus, le fait que l’équipe ne fasse pas partie des plus grands clubs du championnat accroît encore la responsabilité qui pèse sur l’attaquant égyptien.

Comme l’a souligné John Barnes, le joueur n’a pas choisi une équipe comme Beşiktaş ou Fenerbahçe, mais un club dans lequel il devra prouver sa valeur. Cela montre qu’il ne joue pas uniquement pour l’argent, mais qu’il souhaite toujours évoluer au plus haut niveau.

La politique de transferts de Liverpool

Le club anglais devait recruter une star confirmée à grands frais pour remplacer sa légende. Liverpool a toutefois choisi une autre voie et a investi 34,5 millions de livres sterling (47 millions de dollars) dans le potentiel de Viktor Muñoz, international espagnol.

Selon les spécialistes, remplacer Mohamed Salah ne sera pas facile, et ses successeurs subiront naturellement une certaine pression. Toutefois, seul le temps permettra de déterminer comment l’attaquant égyptien s’adaptera au championnat turc.