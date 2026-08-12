Officiel : Manchester City annonce le transfert de Gerónimo Rulli

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Officiel : Manchester City annonce le transfert de Gerónimo Rulli

Le club anglais «Manchester City» a réalisé l’un de ses nouveaux recrutements majeurs sur le marché des transferts. Le gardien argentin expérimenté Gerónimo Rulli, qui évoluait à l’Olympique de Marseille, rejoint officiellement les Citizens. Le site officiel du club mancunien l’a annoncé.

Contrat jusqu’en 2028

Selon le communiqué officiel du club, le gardien de 34 ans deviendra un membre à part entière de City dès l’obtention de l’autorisation internationale. L’expérimenté portier a signé à l’Etihad un contrat courant jusqu’à l’été 2028 de deux ans .

« Manchester City a finalisé la signature de Gerónimo Rulli. Le gardien argentin, fort d’une grande expérience, rejoint l’Etihad en provenance de l’Olympique de Marseille et s’engage jusqu’en 2028. Son expérience acquise dans les compétitions de haut niveau sera précieuse pour notre équipe », indique le communiqué du service de presse de Manchester City.

Une deuxième chance à Manchester City

À noter que Gerónimo Rulli entame une deuxième étape à Manchester City . Le gardien argentin avait déjà signé avec City lors de la saison 2016-2017, mais, face à la concurrence, il n’avait disputé aucun match officiel avec l’équipe première avant de rejoindre la Real Sociedad en Espagne.

Des années plus tard, après avoir acquis une riche expérience à Villarreal, à l’Ajax et à l’Olympique de Marseille, ainsi qu’avec la sélection argentine, Rulli revient à l’Etihad comme un sérieux concurrent pour une place de titulaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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