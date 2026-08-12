Le Bayern Munich installe une immense clôture pour des entraînements secrets

Selon Bild, le Bayern Munich a commencé à installer une immense clôture high-tech anti-espionnage à son centre d’entraînement de la Säbener Straße afin de garantir une confidentialité totale. Cette mesure radicale vise à offrir à l’entraîneur Vincent Kompany les conditions nécessaires pour préparer l’équipe avant la nouvelle saison, à l’abri des regards indiscrets et sans ingérence extérieure. Goal.com rapporte .

Les travaux, commencés en début de semaine, ont révélé l’ampleur du projet dès mercredi. Le Bayern se coupe totalement du monde extérieur et une bâche spéciale de taille XXL a été partiellement installée pour dissimuler les entraînements de l’équipe première. De gigantesques poteaux en acier, pouvant atteindre dix mètres de haut, ont été érigés autour du nouveau terrain d’entraînement en construction.

Technologies modernes et exigence de Kompany

Cette barrière anti-espionnage repose sur un système de cordes et de poulies permettant de hisser rapidement une grande bâche grise occultante lorsque cela est nécessaire. Testé mardi sans la toile, le système a franchi une nouvelle étape mercredi : la couverture destinée à supporter de lourdes charges a été fixée à un épais tube d’acier et installée à sa place.

D’après Bild, Vincent Kompany est à l’origine de ces mesures de sécurité renforcées. De retour d’une tournée de présaison en Asie, le technicien belge de 40 ans a inspecté personnellement le chantier avec le directeur sportif Christoph Freund et examiné attentivement les barrières.

L’expérience anglaise et les traditions historiques

La décision de Kompany est étroitement liée à sa riche expérience acquise en Angleterre, comme joueur puis comme entraîneur en Premier League. En Angleterre, les grands clubs ont l’habitude de s’entraîner dans un environnement totalement protégé des supporters, des médias et des espions des équipes adverses. Le technicien souhaite instaurer la même organisation en Allemagne.

Le technicien belge s’appuie sur l’importance de chaque détail dans la lutte pour reconquérir le titre de Bundesliga. Il considère notamment comme prioritaire d’empêcher que les coups de pied arrêtés et les changements tactiques ne filtrent avant les matchs. Même si le concept d’entraînements secrets à la Säbener Straße n’est pas nouveau, le nouveau système est nettement plus perfectionné que ses prédécesseurs.

Rappelons qu’à l’époque, Pep Guardiola avait lui aussi mis en place des mesures de protection similaires, en installant autour de l’un des terrains une bâche grise surnommée le « rideau de Guardiola ». Toutefois, le système de l’époque tombait souvent en panne par vent fort et par temps froid. Le nouveau dispositif à cordes est plus fiable et peut masquer le terrain depuis presque tous les angles.