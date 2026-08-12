Les premiers moteurs PD-8 de série livrés pour l’avion russe SJ-100

La société ODK-Saturn, membre de la corporation d’État russe Rostex, a expédié au client les deux premiers moteurs PD-8 de série destinés aux aéronefs SJ-100 de nouvelle génération. Selon le média ixbt.com, cette étape importante constitue une nouvelle avancée dans la mise en œuvre du programme de substitution aux importations dans l’aviation civile du pays. Ixbt.com rapporte .

Selon le directeur d’ODK-Saturn, Ilia Konioukhov, la production en série de ces groupes motopropulseurs aéronautiques est actuellement menée à un rythme soutenu. Le spécialiste souligne que le PD-8 a été créé entièrement à partir de matières premières et de matériaux nationaux, avec des technologies résolument modernes intégrées à sa conception.

Nouveaux matériaux et technologies

Lors de la conception et de la fabrication du moteur, la Corporation unifiée de construction de moteurs a collaboré étroitement avec des instituts scientifiques de premier plan et des entreprises métallurgiques. Cette coopération a permis de mettre au point et d’utiliser de nouveaux types de matériaux pour des pièces fonctionnant dans des conditions extrêmement complexes.

Rappelons qu’à la fin du mois dernier, la Corporation unifiée de construction de moteurs avait annoncé le début de l’assemblage des premiers groupes PD-8 de série destinés aux appareils SJ-100, conçus pour remplacer les modèles importés. À ce jour, l’assemblage a été achevé avec succès et le produit fini a été remis au client.

L’importance du projet SJ-100

Le SJ-100 est un avion de ligne russe moderne destiné aux liaisons court-courrier et capable de transporter 100 passagers. Cette version actualisée et améliorée de l’aéronef intègre des systèmes nationaux ainsi que de nouveaux groupes motopropulseurs à haut rendement.

Selon les experts, la production et la livraison en série des moteurs PD-8 permettront de développer une industrie aéronautique indépendante dans le pays et de mettre en service à temps des avions de ligne modernes. Les travaux dans ce domaine devraient encore s’intensifier à l’avenir.