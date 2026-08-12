La décision radicale de Flick : six joueurs écartés de l’entraînement

·2·Sport
La décision radicale de Flick : six joueurs écartés de l’entraînement

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a décidé de prendre des mesures de sécurité strictes au sein de l’équipe avant le mercato estival et la nouvelle saison. Le technicien allemand a temporairement écarté six joueurs des entraînements collectifs et les a placés sous un régime individuel.

Le risque de blessure et les projets de transfert

Selon le prestigieux quotidien espagnol Mundo Deportivo cette décision de Flick vise à préserver les plans du club sur le marché des transferts et à éviter de mettre la santé des joueurs en danger.

Ces derniers temps, les graves blessures au genou subies par de jeunes joueurs de football, notamment le talentueux Roony Bardghji, les ayant éloignés des terrains pendant une longue période et compromis des transferts, ont incité Flick à redoubler de prudence. L’entraîneur ne veut absolument pas que des joueurs appelés à quitter le club ou à être prêtés à d’autres équipes se blessent de manière inattendue.

Les six joueurs placés sur une liste spéciale

Les joueurs écartés par Flick des entraînements collectifs et soumis à un programme individuel sont les suivants :

  • Marc Casadó

  • Héctor Fort

  • Jofre Torrents

  • Tommy Marques

  • Toni Fernández

  • Guille Fernández

L’impact sur la stratégie de transfert du club

Hansi Flick craint que l’un de ces joueurs ne se blesse, reste au FC Barcelone ou voie sa valeur marchande diminuer. Ces mesures restrictives jouent un rôle important dans la stratégie des Catalans, qui consiste à respecter le fair-play financier et à libérer un budget pour de nouvelles recrues.

La direction du club catalan et le staff technique prévoient de trancher définitivement l’avenir de ces joueurs dans les prochains jours.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Offres de Fenerbahçe et Trabzonspor : où Eldor poursuivra-t-il sa carrière ?Offres de Fenerbahçe et Trabzonspor : où Eldor poursuivra-t-il sa carrière ?Aujourd'hui, 18:01Le Bayern Munich installe une immense clôture pour des entraînements secretsLe Bayern Munich installe une immense clôture pour des entraînements secretsAujourd'hui, 17:39Le milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle UnitedLe milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle UnitedAujourd'hui, 16:58Manchester City recrute Gerónimo Rulli en provenance de MarseilleManchester City recrute Gerónimo Rulli en provenance de MarseilleAujourd'hui, 16:33Transfert de Lautaro Martínez : la situation autour du FC Barcelone et de l’InterTransfert de Lautaro Martínez : la situation autour du FC Barcelone et de l’InterAujourd'hui, 16:14Lautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agentLautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agentAujourd'hui, 15:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal