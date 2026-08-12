La décision radicale de Flick : six joueurs écartés de l’entraînement

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a décidé de prendre des mesures de sécurité strictes au sein de l’équipe avant le mercato estival et la nouvelle saison. Le technicien allemand a temporairement écarté six joueurs des entraînements collectifs et les a placés sous un régime individuel.

Le risque de blessure et les projets de transfert

Selon le prestigieux quotidien espagnol Mundo Deportivo cette décision de Flick vise à préserver les plans du club sur le marché des transferts et à éviter de mettre la santé des joueurs en danger.

Ces derniers temps, les graves blessures au genou subies par de jeunes joueurs de football, notamment le talentueux Roony Bardghji, les ayant éloignés des terrains pendant une longue période et compromis des transferts, ont incité Flick à redoubler de prudence. L’entraîneur ne veut absolument pas que des joueurs appelés à quitter le club ou à être prêtés à d’autres équipes se blessent de manière inattendue.

Les six joueurs placés sur une liste spéciale

Les joueurs écartés par Flick des entraînements collectifs et soumis à un programme individuel sont les suivants :

Marc Casadó

Héctor Fort

Jofre Torrents

Tommy Marques

Toni Fernández

Guille Fernández

L’impact sur la stratégie de transfert du club

Hansi Flick craint que l’un de ces joueurs ne se blesse, reste au FC Barcelone ou voie sa valeur marchande diminuer. Ces mesures restrictives jouent un rôle important dans la stratégie des Catalans, qui consiste à respecter le fair-play financier et à libérer un budget pour de nouvelles recrues.

La direction du club catalan et le staff technique prévoient de trancher définitivement l’avenir de ces joueurs dans les prochains jours.

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