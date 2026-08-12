Qui est le n°1 aux Pays-Bas ? Verhoeven montera-t-il sur le ring face à Overeem ?

Un affrontement grandiose et très attendu se prépare dans le monde des sports de combat. La légende du MMA Alistair Overeem a défié l’ancien champion de kick-boxing Glory Rico Verhoeven pour un combat selon les règles de la boxe.

L’inimitié de longue date entre les deux athlètes néerlandais pourrait enfin être réglée définitivement sur le ring.

« Il ne m’aurait jamais affronté en MMA — c’est pourquoi je lui propose la boxe »

Dans sa dernière déclaration, Alistair Overeem a révélé les raisons de son défi lancé à Rico Verhoeven pour un combat de boxe, ainsi que son projet d’organiser un grand duel à Amsterdam :

« Rico aurait davantage de chances en boxe, je le reconnais. C’est pourquoi nous lui proposons un combat selon les règles de la boxe. Vous me demandez pourquoi ? Parce qu’en MMA, Verhoeven n’aurait jamais eu le courage d’entrer dans la cage face à moi… Nous espérons le voir à Amsterdam. Rico, ne me fuis pas ! Les fans, tout le pays et moi-même voulons précisément ce duel. Nous avons encore des comptes à régler. Viens, mettons définitivement un terme à tout cela et aux Pays-Bas, déterminons qui est le meilleur athlète. Faisons-le en 2027 dans une arène d’Amsterdam ! » — a déclaré Overeem.

Le supercombat contre Usyk et les débuts de Verhoeven en boxe

Rappelons que Rico Verhoeven a, cette année, le 23 mai, disputé en Égypte un combat très médiatisé chez les poids lourds contre le champion du monde Oleksandr Usyk, relevant ainsi le défi le plus difficile de sa carrière en boxe professionnelle. Lors de cette soirée dramatique, Usyk a envoyé Verhoeven au tapis par TKO au 11e round après une série de frappes puissantes.

Malgré cela, Verhoeven a attiré l’attention du monde de la boxe par sa combativité sur le ring. Son affrontement avec Overeem devrait désormais devenir l’un des événements sportifs les plus importants et les plus lucratifs de 2027.

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