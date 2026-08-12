Djed Spence accepte de rejoindre l’Inter, qui a envoyé une offre officielle

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Djed Spence accepte de rejoindre l’Inter, qui a envoyé une offre officielle

Le défenseur de Tottenham, Djed Spence, est proche de poursuivre sa carrière en Serie A. Selon Goal.com, le joueur anglais de 25 ans a trouvé un accord complet avec le club milanais concernant les négociations contractuelles et a accepté de rejoindre l’Italie. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour le club comme pour le joueur, dans un contexte de changements au sein de l’effectif londonien. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La direction de l’Inter a envoyé une offre officielle à Tottenham afin de renforcer sa défense. Selon Fabrizio Romano, les Nerazzurri ont formulé une première proposition de transfert supérieure à 30 millions d’euros pour le joueur. Cette offre illustre clairement l’intérêt sérieux du club milanais pour le défenseur et sa volonté de renforcer l’effectif avec des joueurs de qualité.

Les exigences de Tottenham et les détails du transfert

Malgré cela, le club londonien ne souhaite pas laisser partir le joueur facilement. La direction de Tottenham exige un montant de 35 millions d’euros, assorti de bonus supplémentaires. Le club ne compte pas revoir ses exigences à la baisse, compte tenu des performances réussies du joueur avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde et de sa valeur élevée sur le marché des transferts.

Djed Spence possède déjà une expérience en Italie, où il a évolué en prêt au Genoa. L’environnement de la Serie A ne lui est donc pas étranger, et le joueur souhaite lui-même se tester à nouveau dans le championnat italien. Tottenham, de son côté, attend la meilleure offre financière possible, tout en tenant compte de l’intérêt d’autres clubs de Premier League.

La concurrence et les changements au sein du club londonien

La possibilité de voir Spence quitter Tottenham est également liée à l’activité du club lors de cette période des transferts. Afin de renforcer sa défense, l’équipe a recruté des joueurs comme Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. Par ailleurs, le titulaire au poste d’arrière droit, Pedro Porro, a signé un nouveau contrat de longue durée avec le club, engageant son avenir avec Tottenham.

Actuellement, des joueurs comme Andy Robertson, Destiny Udogie et Pedro Porro devancent Spence dans la lutte pour une place de titulaire. Pour ce défenseur qui n’a pas bénéficié d’un temps de jeu suffisant sous Roberto De Zerbi, un départ à l’étranger apparaît comme la meilleure solution pour maintenir sa forme et jouer régulièrement.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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