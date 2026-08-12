Après le transfert de Davide Frattesi, l’Inter passe à l’action pour Curtis Jones

L’Inter Milan prend des mesures décisives dans les derniers jours du mercato estival afin de renforcer son effectif. Le club souhaite recruter un milieu de terrain de Liverpool, mais devait d’abord vendre un autre joueur. Selon Goal.com, les conditions nécessaires à la réalisation de ce plan se concrétisent progressivement. Cette information est rapportée par Goal.com rapporte .

Il s’avère que le milieu de terrain anglais est l’une des principales cibles de l’Inter, champion d’Italie, sur le marché des transferts depuis janvier dernier. Toutefois, la direction du club avait d’abord fait de la finalisation du transfert d’un autre joueur une priorité afin de préserver l’équilibre financier et sportif de l’effectif.

Le départ de Davide Frattesi et l’option Lazio

Le départ de Davide Frattesi , élément central des plans de l’Inter, est désormais entré dans sa phase finale. Le milieu de terrain romain devrait poursuivre sa carrière à la Lazio, tandis que les deux parties négocient les derniers détails de l’accord. Selon les informations disponibles, le joueur serait prêté avec une obligation d’achat de 15 millions d’euros.

Cette obligation serait conditionnée au fait que l’équipe termine la saison à la 12e place ou mieux. L’Inter a également obtenu l’inclusion d’une clause lui garantissant le droit de conserver plus de 20 % des revenus d’une future revente du joueur à un autre club.

Les détails du transfert de Curtis Jones

Dès que le départ de Frattesi sera officialisé, la direction de l’Inter aura suffisamment de marge pour intensifier les négociations avec Liverpool. De son côté, le joueur britannique privilégie depuis longtemps un transfert chez les Nerazzurri. Le fait qu’il ait été laissé sur le banc par précaution lors du dernier match amical de Liverpool serait également lié aux négociations de transfert.

Avant le 30 juin, l’Inter avait envoyé au club anglais des offres de 20 puis 25 millions d’euros, toutes deux restées sans réponse. Le club est désormais prêt à améliorer sa proposition. D’après les informations de Fabrizio Romano, Liverpool aurait également réduit ces dernières heures le prix de 40 millions d’euros initialement demandé.

Bien que le contrat actuel du joueur avec le club anglais court jusqu’à l’été 2027, Liverpool aurait indiqué être prêt à accepter une offre d’une valeur totale de 35 millions d’euros, bonus compris. L’Inter souhaite profiter de cette opportunité pour parvenir à un accord avant la fermeture du mercato.