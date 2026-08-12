Le milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle United

La possibilité de recruter le milieu de terrain de l’Inter Milan Davide Frattesi a été proposée à Newcastle United afin de renforcer l’effectif lors du prochain mercato. Selon Goal.com, la direction du club anglais étudie sérieusement cette option pour combler le vide au milieu de terrain. Goal.com rapporte cette information.

Actuellement, renforcer le milieu de terrain est l’une des priorités de Newcastle United. La direction estime que recruter un joueur expérimenté sera déterminant pour atteindre les objectifs élevés fixés cette saison. Les recruteurs du club étudient attentivement les opportunités du marché des transferts.

Une perte au milieu et de nouvelles pistes

Les Magpies doivent trouver un joueur capable de combler convenablement l’immense vide laissé par le départ de Bruno Guimarães. Le staff technique souligne qu’il est essentiel, pour la stabilité de l’équipe, de recruter un joueur capable d’égaler le niveau de l’ancien leader et de reproduire pleinement son influence.

La disponibilité de Davide Frattesi sur le marché des transferts a attiré l’attention de la cellule de recrutement du club anglais. Les services du milieu de l’Inter ont récemment été proposés à Newcastle United, et les deux parties évaluent actuellement son prix ainsi que son adéquation avec le style de jeu de l’équipe.

Négociations et projets pour la suite

Outre Davide Frattesi, d’autres joueurs sont également liés à St James’ Park. Aleksandar Stanković serait notamment devenu l’une des cibles du club, tandis que le réseau de recruteurs suit attentivement sa progression.

L’entraîneur principal et les directeurs sportifs du club travaillent à recruter de jeunes joueurs talentueux capables d’accroître la concurrence au sein de l’équipe première et de maintenir de bons résultats tout au long de la saison. Aucun accord officiel n’a encore été conclu, mais les négociations se poursuivent.