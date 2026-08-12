Le milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle United

·45·Sport
Le milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle United

La possibilité de recruter le milieu de terrain de l’Inter Milan Davide Frattesi a été proposée à Newcastle United afin de renforcer l’effectif lors du prochain mercato. Selon Goal.com, la direction du club anglais étudie sérieusement cette option pour combler le vide au milieu de terrain. Goal.com rapporte cette information.

Actuellement, renforcer le milieu de terrain est l’une des priorités de Newcastle United. La direction estime que recruter un joueur expérimenté sera déterminant pour atteindre les objectifs élevés fixés cette saison. Les recruteurs du club étudient attentivement les opportunités du marché des transferts.

Une perte au milieu et de nouvelles pistes

Les Magpies doivent trouver un joueur capable de combler convenablement l’immense vide laissé par le départ de Bruno Guimarães. Le staff technique souligne qu’il est essentiel, pour la stabilité de l’équipe, de recruter un joueur capable d’égaler le niveau de l’ancien leader et de reproduire pleinement son influence.

La disponibilité de Davide Frattesi sur le marché des transferts a attiré l’attention de la cellule de recrutement du club anglais. Les services du milieu de l’Inter ont récemment été proposés à Newcastle United, et les deux parties évaluent actuellement son prix ainsi que son adéquation avec le style de jeu de l’équipe.

Négociations et projets pour la suite

Outre Davide Frattesi, d’autres joueurs sont également liés à St James’ Park. Aleksandar Stanković serait notamment devenu l’une des cibles du club, tandis que le réseau de recruteurs suit attentivement sa progression.

L’entraîneur principal et les directeurs sportifs du club travaillent à recruter de jeunes joueurs talentueux capables d’accroître la concurrence au sein de l’équipe première et de maintenir de bons résultats tout au long de la saison. Aucun accord officiel n’a encore été conclu, mais les négociations se poursuivent.

Newcastle UnitedDavide FrattesiInter MilanTransferts De Premier LeagueBruno Guimarães
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supporters« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supportersAujourd'hui, 19:14Le « miracle » à la morgue : le footballeur déclaré mort par les médecins était vivant…Le « miracle » à la morgue : le footballeur déclaré mort par les médecins était vivant…Aujourd'hui, 19:01Les joueurs de Manchester City ont repris l’entraînement, mais l’incertitude demeure autour de RodriLes joueurs de Manchester City ont repris l’entraînement, mais l’incertitude demeure autour de RodriAujourd'hui, 18:54Qui est le n°1 aux Pays-Bas ? Verhoeven montera-t-il sur le ring face à Overeem ?Qui est le n°1 aux Pays-Bas ? Verhoeven montera-t-il sur le ring face à Overeem ?Aujourd'hui, 18:43Poirier révèle la raison du succès de Makhachev : « Il a déjà nettoyé toute la division »Poirier révèle la raison du succès de Makhachev : « Il a déjà nettoyé toute la division »Aujourd'hui, 18:36Après le transfert de Davide Frattesi, l’Inter passe à l’action pour Curtis JonesAprès le transfert de Davide Frattesi, l’Inter passe à l’action pour Curtis JonesAujourd'hui, 18:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal