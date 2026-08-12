Poirier révèle la raison du succès de Makhachev : « Il a déjà nettoyé toute la division »

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Poirier révèle la raison du succès de Makhachev : « Il a déjà nettoyé toute la division »

L’une des légendes du MMA, l’Américain Dustin Poirier, champion de l’UFC, Islam Makhachev et a salué ses succès exceptionnels et historiques dans l’octogone. Le combattant surnommé « The Diamond » n’a pas caché son admiration pour la série de 16 victoires consécutives du Russe et sa domination face aux champions de différentes catégories de poids.

« Il a battu les meilleurs et nettoyé la division »

Selon Dustin Poirier, la série de victoires de Makhachev ne se résume pas à des chiffres : elle s’est construite au terme de combats acharnés face aux meilleurs combattants du monde :

« Le plus impressionnant dans la série de victoires d’Islam, c’est qu’il a dominé les meilleurs adversaires de plusieurs catégories. Makhachev a d’abord battu le meilleur combattant des poids plumes, puis il a complètement nettoyé sa division, celle des poids légers. Il a également montré sa supériorité dans les catégories supérieures et consolidé son statut de champion de l’UFC. Voilà ce que signifie être le meilleur combattant toutes catégories confondues (P4P) ! » — a déclaré la légende américaine du MMA.

UFC 330 : record historique et duel face à Ian Garry

Rappelons que Islam Makhachev montera dans l’octogone le 16 août lors du tournoi « UFC 330 » pour affronter Ian Garry dans le combat principal.

Cette confrontation sera importante non seulement pour le titre de champion, mais aussi pour les records les plus prestigieux de l’histoire de l’UFC. Si le combattant russe s’impose, il inscrira son nom en lettres d’or parmi les détenteurs de l’une des plus longues et légendaires séries de victoires de l’histoire de l’UFC.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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