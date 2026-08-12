Les lecteurs et abonnés du Kamchatka passent aux communications satellitaires

Le kraï du Kamchatka, en Russie, est temporairement basculé vers une connexion satellitaire de secours en raison de travaux de maintenance sur l’infrastructure Internet principale. Selon Ixbt.com, cette mesure est devenue nécessaire en raison d’un risque apparu sur l’unique liaison de communication sous-marine entièrement en fibre optique reliant la péninsule au continent. Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants du gouvernement, presque tous les opérateurs de télécommunications ont déjà réussi à rediriger l’ensemble de leurs capacités vers des canaux de secours. Le fonctionnement normal de toutes les infrastructures essentielles de la région, notamment les services d’urgence, les hôpitaux, les distributeurs automatiques et les grandes chaînes de magasins, est ainsi assuré.

Reconfiguration des réseaux de communication

Selon Grigori Bondarenko, ministre du Développement numérique du kraï du Kamchatka, la principale tâche consiste à adapter entièrement le routage au canal satellitaire. Des dizaines de spécialistes ont été mobilisés pour accomplir cette mission technique complexe, après d’importants travaux préparatoires.

Le basculement du réseau principal vers la solution de secours a commencé dans la nuit du 11 au 12 août et est réalisé progressivement pour les abonnés. Les principaux travaux de maintenance sur la liaison sous-marine en fibre optique devraient se poursuivre du 12 au 15 août.

Restrictions d’accès à Internet et stabilité des services

Pendant les travaux, l’Internet fixe et mobile sera temporairement indisponible dans le kraï du Kamchatka. Les communications vocales mobiles, les SMS, la télévision hertzienne et les téléphones fixes continueront toutefois de fonctionner.

Les paiements par carte bancaire sont également suspendus depuis le milieu du 12 août. Les spécialistes indiquent que cette réparation d’urgence a été rendue nécessaire par l’érosion critique du littoral près du cap Levashov, qui menaçait d’endommager la partie émergée du câble.

Dans cette zone, les spécialistes de Rostelecom remplaceront la section endommagée du câble, l’enfouiront plus profondément et installeront deux manchons de raccordement.