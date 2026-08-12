Des gens paient-ils 1 200 £ au Royaume-Uni pour devenir des cochons ? (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, Royaume-Uniune vidéo est devenue virale, affirmant que des gens se rendent dans un « Pig Spa » insolite, où ils vivent comme des cochons pendant deux jours pour évacuer le stress. On y voit des participants en costumes spéciaux se rouler dans la boue, manger dans des gamelles et grogner comme des porcs.

Selon les informations de la vidéo, les gens paient 1 200 livres sterling (environ 1 620 dollars) pour cette expérience insolite. Son objectif supposé serait d'échapper au travail, au téléphone et aux obligations quotidiennes pour réduire le stress.

Cependant, cette information est fausse. Les sources de FactCheck ont vérifié la vidéo virale et ont déterminé qu'elle Royaume-Unia été tournée pour l'émission de comédie satirique « The B@it ». Les prétendus « invités » de la vidéo étaient en fait des acteurs.

Publiée par Channel 4 Comedy le 27 novembre 2022, la vidéo elle-même a été présentée comme un sketch satirique sur le premier « Pig Spa » duRoyaume-Uni.

Par conséquent, l'information selon laquelle il existe au Royaume-Uni un spa où les gens paient réellement 1 200 £ pour vivre comme des cochons est infondée. La vidéo virale sur les réseaux sociaux est un contenu mis en scène à des fins humoristiques et satiriques.