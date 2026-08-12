Offres de Fenerbahçe et Trabzonspor : où Eldor poursuivra-t-il sa carrière ?

Les rumeurs de transfert autour du capitaine et attaquant de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, s’intensifient à nouveau. Selon les dernières informations relayées par les médias turcs, la probabilité de voir l’attaquant ouzbek rejoindre la Süper Lig avant la clôture du mercato estival augmente considérablement.

Le joueur suscite déjà un vif intérêt de la part des grands clubs turcs — « Fenerbahçe », « Beşiktaş » et « Trabzonspor» sont notamment sur les rangs.

« Trabzonspor» : accord de principe pour 5 millions d’euros et un échange de joueurs

Selon l’une des sources les plus réputées de Turquie, le site karadenizgazete.com.tr , le club de Trabzon a déjà trouvé un accord de principe avec l’attaquant sur les conditions de son contrat personnel. Les clubs négocient actuellement la formule du transfert.

D’après cette source, la direction de « Trabzonspor » a proposé de céder le milieu défensif français Batista Mendy pour finaliser le transfert de Shomurodov, avec un complément de 5 millions d’euros en espèces.

Selon les informations disponibles, le staff technique évalue très positivement le profil tactique d’Eldor :

« Eldor Shomurodov est un attaquant rare, capable d’exercer un pressing haut, de s’impliquer dans les duels physiques et d’apporter une grande contribution au jeu collectif. Il correspond parfaitement à notre stratégie de jeu ».

Presse turque : une opération qui satisferait les deux parties

Un autre média sportif, takagazete.com.tr , le journaliste Birol Sanjak confirme que le projet du club de Trabzon fait l’objet de nombreuses discussions sur le marché des transferts :

La motivation de Shomurodov : Le joueur est prêt à ouvrir une nouvelle page de sa carrière et à évoluer dans une équipe où il bénéficiera d’un temps de jeu régulier.

Intérêt financier et tactique : La proposition comprenant Batista Mendy et 5 millions d’euros devrait constituer un facteur important dans les négociations.

Même si les clubs n’ont encore publié aucune déclaration officielle concernant cette opération, le transfert de Shomurodov est considéré en Turquie comme l’un des accords les plus retentissants du mercato estival.

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