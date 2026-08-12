Le nom du premier téléphone pliable d’Apple a été révélé

Apple devrait présenter son premier smartphone pliable de son histoire en septembre de cette année. Alors que le nom iPhone Fold était auparavant considéré comme l’option principale pour cet appareil, le nom iPhone Ultra est de plus en plus évoqué par les initiés ces derniers mois. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans un article.

Selon Mark Gurman, célèbre analyste et initié de Bloomberg, Apple appelle effectivement ce gadget pliable iPhone Ultra en interne. Toutefois, l’expert a souligné que cela ne garantit pas que ce nom devienne l’appellation commerciale définitive de l’appareil sur le marché.

Secret interne et noms de code

Cette prudence s’explique par la politique extrêmement confidentielle d’Apple. Souvent, même les employés de l’entreprise ne disposent pas à l’avance d’informations sur les futurs appareils s’ils ne participent pas directement à leur développement.

De plus, les désignations internes peuvent simplement servir de noms de travail pratiques. Il est notamment devenu courant que ces appellations se forment sous l’influence de nombreuses fuites en ligne.

Des appellations officieuses changeantes

Rappelons que le smartphone pliable d’Apple a changé plusieurs fois de nom officieux. Les premières fuites mentionnaient le nom iPhone Fold, tandis qu’au printemps 2026, le célèbre initié Digital Chat Station avait annoncé que l’appareil serait commercialisé sous le nom iPhone Ultra.

Mark Gurman a confirmé que l’annonce et la commercialisation de l’iPhone pliable sont traditionnellement prévues en septembre, en même temps que les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max. Toutefois, les premières quantités pourraient être limitées.

Que sait-on de ses caractéristiques techniques ?

De nombreux détails sur le nouvel appareil ont déjà été révélés. Notamment, un autre initié, Majin Bu, a diffusé des photos réelles d’une maquette portant le logo Apple et annoncé que sa production de masse commencerait en juillet.

Parmi les principales caractéristiques techniques attendues figurent un écran interne d’environ 7,7 pouces, l’abandon de la technologie Face ID et le retour d’un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation.