Frenkie de Jong : « Messi est le meilleur joueur de l'histoire »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale des Pays-Bas, Frenkie de Jong, a fait l'éloge de la performance du capitaine argentin Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2026.

De Jong a souligné que le fait que Messi évolue toujours à un niveau aussi élevé ne l'étonne pas.

« Non, je ne suis pas surpris que Messi joue encore à ce niveau. Messi, c'est Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire, donc un tel jeu ne m'étonne pas », a rapporté le journal Diario Ole.

Pour rappel, l'Argentine s'est imposée 2-0 face à l'Autriche lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Lors de ce match, Messi a inscrit un doublé, portant son total à 18 buts en phase finale de Coupe du Monde.

De plus, la star argentine domine actuellement le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 avec 5 buts.

Pour information, la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se poursuivra jusqu'au 19 juillet.