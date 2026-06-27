Manuel Ugarte de Manchester United gravement blessé : l'étoile uruguayenne pourrait être absente longtemps

Manuel Ugarte, milieu de terrain de Manchester United et de l'équipe nationale d'Uruguay, est confronté à un problème sérieux après une participation infructueuse à la Coupe du Monde. Alors que l'Uruguay quittait le tournoi, le joueur a lui aussi dû quitter le terrain sur un brancard et en larmes. Selon les premières informations, une blessure au genou pourrait éloigner le footballeur des terrains pour une longue période. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'incident s'est produit à la 44e minute du match décisif contre l'Espagne. Manuel Ugarte s'est tordu le genou suite à un choc accidentel avec son coéquipier Mathias Olivera. Ce fut un coup dur pour le milieu de terrain, qui était dans une forme physique exceptionnelle avant le match et avait remporté tous ses duels durant la rencontre. Selon Goal.com, l'état du joueur suscite de vives inquiétudes chez les médecins du club.

L'effondrement des plans de transfert

Cette blessure est un coup dur non seulement pour la carrière du joueur, mais aussi pour la stratégie de transfert estivale de Manchester United. La direction du club prévoyait de renouveler profondément l'effectif grâce aux fonds provenant de la vente de Manuel Ugarte. Désormais, l'entrée du joueur dans un long processus de rééducation pourrait totalement bouleverser ces plans.

Selon l'insider renommé Fabrizio Romano, les dirigeants de Manchester United sont actuellement en contact avec les représentants du joueur pour déterminer la gravité de la blessure. Si les examens médicaux révèlent la nécessité d'une intervention chirurgicale, le joueur sera absent pour au moins six mois. Cela pousserait les autres clubs intéressés par son achat à se retirer des négociations.

La situation financière du club et la question de l'enregistrement de nouveaux joueurs sont également remises en question. Manuel Ugarte était considéré comme l'un des principaux actifs vendables de l'équipe. Désormais, la direction du club sera contrainte d'envisager des options alternatives, à savoir la vente d'autres joueurs, pour combler le budget.

Le footballeur uruguayen devrait passer des examens médicaux approfondis au début de la semaine prochaine. Les résultats du scanner détermineront l'étendue des dommages aux ligaments du genou. C'est une perte inattendue pour les supporters de Manchester United et le staff technique, car l'équipe visait précisément à collecter des fonds via des transferts pour renforcer le milieu de terrain avant la saison prochaine.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite concernant la durée de rétablissement du joueur, mais les spécialistes soulignent que ce type de blessure nécessite généralement beaucoup de temps. Trouver de nouvelles sources financières avant la fermeture du mercato estival est devenu la priorité absolue pour Manchester United.