La NASA invite l’Inde à créer une base lunaire

·58·Technologie
La NASA invite l’Inde à créer une base lunaire

La National Aeronautics and Space Administration des États-Unis (NASA) a officiellement invité l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) à rejoindre le programme de construction d’une base lunaire. Ce projet prévoit l’établissement d’un poste de recherche scientifique et d’habitation permanent près du pôle Sud de la Lune, ce qui revêt une grande importance pour préparer les futures expéditions dans l’espace lointain. Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, cette proposition a été examinée lors de la réunion régulière du Groupe de travail conjoint américano-indien sur l’espace civil (CSJWG), tenue au siège de l’ISRO. Dans le cadre de cette initiative prometteuse, les parties prévoient de mener des missions de vols spatiaux automatisées et habitées.

Une nouvelle étape du partenariat et les Artemis Accords

Selon une déclaration commune, la nouvelle infrastructure élargira non seulement l’ampleur des découvertes scientifiques, mais créera également les conditions nécessaires à l’activité des astronautes sur de longues périodes. Les délégations ont aussi convenu de poursuivre l’échange ouvert de données scientifiques dans le cadre des Artemis Accords internationaux.

Le partenariat spatial entre les deux pays s’est encore intensifié après le projet de satellite NISAR, mené à bien l’année dernière. Les négociations actuelles se déroulent dans le cadre de l’initiative TRUST, lancée en février 2025. Cette plateforme stratégique vise à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’exploration spatiale.

À l’issue de la réunion, les parties ont confirmé leur attachement aux recommandations du Comité des Nations unies sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS). Cela garantira que toutes les futures activités spatiales seront menées en totale conformité avec les normes du droit international, dans le respect des principes de sécurité et de durabilité à long terme.

NASAIndeBase LunaireEspaceISRO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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