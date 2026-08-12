Le rôle de Cannavaro, la « baisse » et le nouveau légionnaire : Dostonbek Hamdamov s’est exprimé sans détour

Après avoir écrasé le club jordanien Al Hussein 3-0 lors du tour de qualification de l’élite de la Ligue des champions asiatique le Pakhtakor a décroché son billet pour la phase de groupes de l’OACL Élite. Lors de la conférence de presse organisée après cette victoire éclatante et importante, l’entraîneur des « Lions », Emiliano Caras, et l’homme du match, auteur d’un doublé, Dostonbek Hamdamov, ont répondu en détail aux questions des journalistes.

Emiliano Caras : « En Super League, les adversaires jouent contre nous à 200 % »

L’entraîneur du club de Tachkent a souligné qu’il était pleinement satisfait de la prestation de son équipe, avant d’évoquer les résultats en Super League et l’état d’esprit des joueurs :

« Les émotions sont très positives. Aujourd’hui, nous avons totalement contrôlé le match. Bien sûr, nous aurions aimé marquer davantage, mais le plus important est de ne pas avoir encaissé de but et d’avoir créé suffisamment d’occasions dangereuses. Toute l’équipe s’est très bien comportée sur le terrain. Je remercie tout particulièrement nos supporters »— a déclaré l’entraîneur.

Interrogé par les journalistes sur les raisons pour lesquelles le Pakhtakor ne parvenait pas à afficher un jeu aussi convaincant dans le championnat national, Caras a répondu :

« Nous réfléchissons beaucoup à cette question et travaillons sans cesse sur l’état d’esprit des garçons. Quand les joueurs entrent sur le terrain, ils doivent prendre du plaisir à jouer. Nous avons perdu beaucoup de points au cours de la saison. J’espère que cette large victoire donnera encore plus de confiance à l’équipe. Chaque joueur doit montrer son maximum. Désormais, nous allons nous concentrer sur les prochains matches. Il ne faut pas oublier que chaque adversaire de la Super League affronte le Pakhtakor avec 200 % d’intensité et de motivation. Notre objectif est unique : gagner chaque match ».

Dostonbek Hamdamov : la « baisse » de sa carrière, la confiance de Cannavaro et le nouveau légionnaire

Auteur d’un doublé et élu homme du match, Dostonbek Hamdamov a répondu sans détour aux questions critiques sur son parcours en sélection et sa forme physique :

— Avant votre retour en sélection, votre carrière semblait connaître une baisse. Depuis les qualifications pour la Coupe du monde, vous affichez de belles performances. Quelle a été l’importance du travail de Fabio Cannavarodans cette évolution ?

— Je ne suis pas vraiment d’accord avec l’idée que ma carrière ait connu une baisse. À l’entraînement, je donne toujours le maximum pour aider mon équipe. Dans une certaine mesure, mon style de jeu sur le terrain ne correspondait peut-être pas aux tactiques de mes précédents entraîneurs. Cannavaro, lui, m’a fait confiance et m’a appelé en sélection. J’ai essayé de justifier cette confiance. Même si j’ai connu une certaine baisse au cours des dernières saisons, cela a finalement été une expérience utile pour moi.

— Comment évaluez-vous la forme actuelle du nouvel attaquant Ayman Hussayn ?

— Ayman a lui-même reconnu ouvertement qu’il n’était pas encore dans sa meilleure forme. Aujourd’hui, il a joué 75 minutes et a livré une prestation utile. Nous avons actuellement deux attaquants de qualité dans l’effectif. J’espère qu’Ayman retrouvera sa forme match après match. Jusqu’à présent, il s’entraînait individuellement, mais la différence entre l’entraînement en solitaire et le rythme des matches officiels est très importante.

— Le Pakhtakor n’avait encore jamais battu ses adversaires 3-0 cette saison. L’adversaire était-il à ce point faible ?

— Il serait incorrect de tenir des propos négatifs sur l’adversaire. Le fait qu’Al Hussein n’ait pas encore commencé son championnat et que neuf nouveaux joueurs aient rejoint l’effectif a joué en sa défaveur. Mais le plus important, c’est que nos garçons ont tout simplement « volé » sur le terrain aujourd’hui !

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