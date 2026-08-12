Il s’est avéré que Chuwi a trompé ses clients avec son prochain ordinateur portable

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Il s’est avéré que Chuwi a trompé ses clients avec son prochain ordinateur portable

Le célèbre fabricant chinois de produits technologiques Chuwi est une nouvelle fois accusé d’avoir fourni des informations erronées à ses clients. Même si cette affaire est moins grave que le remplacement de processeurs précédents, l’écart entre les caractéristiques annoncées et les capacités réelles de l’appareil suscite les critiques des spécialistes. Selon ixbt.com, il s’agit du nouveau modèle UniBook. À ce sujet, Ixbt.com le rapporte également.

Des différences concernant l’écran

Les spécialistes de la publication NotebookCheck ont testé le nouvel ordinateur portable UniBook fonctionnant avec la plateforme Intel Wildcat Lake. Le fabricant avait annoncé que ce modèle serait équipé d’un écran IPS offrant une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Toutefois, les essais en laboratoire ont montré que la dalle utilisée était en réalité de qualité nettement inférieure et n’offrait qu’une couverture colorimétrique d’environ 60 %.

Même si ce défaut n’est pas particulièrement grave pour un ordinateur portable d’entrée de gamme, le fait que l’entreprise ait fourni de fausses informations aux clients suscite de vives critiques. Selon les spécialistes, exagérer volontairement les caractéristiques techniques porte atteinte aux droits des consommateurs et nuit à la réputation de la marque.

Principales caractéristiques de l’ordinateur portable UniBook

Outre le défaut identifié, cet ordinateur présente des paramètres techniques spécifiques, notamment :

  • L’appareil est équipé d’un processeur Intel Core 3 304 à cinq cœurs.
  • La mémoire vive s’élève à 8 GB.
  • Le prix de l’ordinateur portable est de seulement 450 dollars américains.
  • Le modèle se distingue par une grande autonomie.
Dans l’ensemble, cet ordinateur mobile est vendu à un prix adapté à ses performances modestes. Cependant, les capacités limitées du processeur et la faible quantité de mémoire vive montrent qu’il n’est pas conçu pour les tâches exigeantes.

D’après les informations fournies par NotebookCheck concernant cette situation, le fabricant a tenté de modifier ses caractéristiques officielles. Malgré cela, le site officiel ne fournit toujours pas d’informations précises et complètes à ce sujet. Les experts recommandent aux acheteurs de consulter des avis indépendants et les résultats de tests avant d’acheter des gadgets d’entrée de gamme.

ChuwiUniBookOrdinateur PortableIntelTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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