Thiago Almada rejoint River Plate

·40·Sport
Thiago Almada rejoint River Plate

Le champion du monde Thiago Almada poursuivra sa carrière dans le football argentin. Il a rejoint le club de l’Atlético de Madrid pour un montant record de 20 millions d’euros River Plate et ce transfert est considéré comme une étape majeure sur le marché sud-américain. Selon Goal.com, qui rapporte .

Dans une interview accordée à Olé, le joueur a souligné que l’entraîneur Eduardo Coudet et ses coéquipiers expérimentés avaient joué un rôle déterminant dans sa décision. Almada a refusé des offres intéressantes d’autres géants du continent, notamment Flamengo, au Brésil, pour choisir le projet du stade Más Monumental.

Les facteurs personnels derrière le transfert

Selon le milieu de terrain, il a échangé régulièrement avec l’entraîneur pendant ses vacances, et ce processus a influencé de manière décisive son choix. « Coudet m’a appelé et cela a été très important. Je suis resté en contact avec lui, ainsi qu’avec Nico Otamendi et Ángel Di María, qui ont rejoint l’équipe. Ils ont tous joué un rôle important dans ce transfert », déclare Almada.

Le joueur a également ajouté qu’il avait pris sa décision finale après avoir consulté sa famille et ses proches. De son côté, la direction de River Plate a débloqué le plus important investissement financier de l’histoire du club pour acquérir la totalité des droits du joueur.

Les défis à venir et l’avenir

Même si l’équipe éprouve actuellement des difficultés à afficher une régularité sur le terrain, Almada se montre convaincu qu’elle peut redresser la situation grâce au potentiel et à la qualité de son effectif. Il comprend parfaitement que les supporters attendent uniquement des victoires et de grands résultats.

Il convient de souligner que le joueur poursuit également son parcours avec l’équipe nationale d’Argentine. Revenant sur ses souvenirs de la dernière Coupe du monde, il a rappelé l’importance des moments passés avec ses amis de la sélection. Almada a aussi déclaré avec plaisir qu’il offrirait son premier maillot de River Plate à sa mère, supportrice du club.

Thiago AlmadaRiver PlateAtlético de MadridFootball ArgentinTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

José Mourinho révèle les conflits au Real Madrid et le secret du vestiaireJosé Mourinho révèle les conflits au Real Madrid et le secret du vestiaireAujourd'hui, 02:56Liverpool doit se joindre à la course pour Myles Lewis-SkellyLiverpool doit se joindre à la course pour Myles Lewis-SkellyAujourd'hui, 02:54José Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec CasillasJosé Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec CasillasAujourd'hui, 02:30Lamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînementLamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînementAujourd'hui, 01:12L’avenir de Rafael Leão et la situation des transferts autour de MilanL’avenir de Rafael Leão et la situation des transferts autour de MilanAujourd'hui, 00:51Tottenham entame des négociations pour le transfert de Folarin BalogunTottenham entame des négociations pour le transfert de Folarin BalogunAujourd'hui, 00:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois