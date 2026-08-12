Thiago Almada rejoint River Plate

Le champion du monde Thiago Almada poursuivra sa carrière dans le football argentin. Il a rejoint le club de l’Atlético de Madrid pour un montant record de 20 millions d’euros River Plate et ce transfert est considéré comme une étape majeure sur le marché sud-américain. Selon Goal.com, qui rapporte .

Dans une interview accordée à Olé, le joueur a souligné que l’entraîneur Eduardo Coudet et ses coéquipiers expérimentés avaient joué un rôle déterminant dans sa décision. Almada a refusé des offres intéressantes d’autres géants du continent, notamment Flamengo, au Brésil, pour choisir le projet du stade Más Monumental.

Les facteurs personnels derrière le transfert

Selon le milieu de terrain, il a échangé régulièrement avec l’entraîneur pendant ses vacances, et ce processus a influencé de manière décisive son choix. « Coudet m’a appelé et cela a été très important. Je suis resté en contact avec lui, ainsi qu’avec Nico Otamendi et Ángel Di María, qui ont rejoint l’équipe. Ils ont tous joué un rôle important dans ce transfert », déclare Almada.

Le joueur a également ajouté qu’il avait pris sa décision finale après avoir consulté sa famille et ses proches. De son côté, la direction de River Plate a débloqué le plus important investissement financier de l’histoire du club pour acquérir la totalité des droits du joueur.

Les défis à venir et l’avenir

Même si l’équipe éprouve actuellement des difficultés à afficher une régularité sur le terrain, Almada se montre convaincu qu’elle peut redresser la situation grâce au potentiel et à la qualité de son effectif. Il comprend parfaitement que les supporters attendent uniquement des victoires et de grands résultats.

Il convient de souligner que le joueur poursuit également son parcours avec l’équipe nationale d’Argentine. Revenant sur ses souvenirs de la dernière Coupe du monde, il a rappelé l’importance des moments passés avec ses amis de la sélection. Almada a aussi déclaré avec plaisir qu’il offrirait son premier maillot de River Plate à sa mère, supportrice du club.