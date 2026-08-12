Le PSG trouve un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain est proche de recruter l’attaquant de la sélection espagnole Ferran Torres. Selon les informations publiées par le média sportif, les deux parties ont trouvé un accord verbal sur une indemnité de transfert de 55 millions d’euros. Cette opération est considérée comme une étape importante dans le renforcement du secteur offensif du champion de France. Goal.com rapporte .

Le PSG avait initialement proposé 40 millions d’euros pour le joueur, mais les Catalans ont rejeté cette offre. Le club parisien a ensuite augmenté sa proposition à 50 millions d’euros garantis, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Ce montant correspond exactement à la somme versée par le FC Barcelone pour le joueur en 2021.

L’implication personnelle de l’entraîneur Luis Enrique a joué un rôle décisif dans la venue de l’attaquant de 26 ans à Paris. Le technicien a appelé le joueur pour lui présenter ses plans tactiques et lui promettre un temps de jeu important dans le cadre de la rotation. Le respect et la confiance mutuels entre les deux hommes ont favorisé la conclusion du transfert.

Une collaboration avec Luis Enrique et un nouveau défi

Lorsque Luis Enrique dirigeait la sélection espagnole, il s’appuyait régulièrement sur Torres et lui témoignait sa confiance même lorsque le joueur était critiqué. Leur histoire personnelle proche a également été identifiée comme l’une des raisons ayant poussé le footballeur à choisir la France plutôt que de rester en Catalogne.

Lors de la saison 2025/26, Ferran Torres a inscrit 16 buts en Liga avec le FC Barcelone. Il a également été l’un des principaux artisans du sacre de l’Espagne lors de la dernière Coupe du monde, en marquant même en finale.

Malgré cela, le joueur de 26 ans a rejeté les propositions de la direction du club visant à prolonger son contrat. Torres a estimé ne pas être suffisamment apprécié par ses dirigeants et a décidé de poursuivre sa carrière dans une autre équipe. Son départ obligera le staff technique à trouver de nouvelles solutions.

Au PSG, Torres devrait remplacer Gonçalo Ramos, parti rejoindre l’AC Milan cet été. L’arrivée de cet attaquant expérimenté devrait combler le vide dans le secteur offensif parisien et renforcer la concurrence en attaque.