Quelles sont les chances de Paxtakor en Ligue des champions de l’AFC Élite ? L’entraîneur adverse reconnaît

Lors du tour de qualification de la Ligue des champions de l’AFC Élite, le club de Tachkent Paxtakor a accueilli l’équipe jordanienne d’Al Husayn et s’est imposé avec autorité sur le score de 3-0. Après cette importante rencontre, l’entraîneur de l’équipe visiteuse, Ahmad Hayil Ibrahim, a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse, évoquant les véritables raisons de la défaite ainsi que les détails tactiques.

« Le manque de rythme et les petites erreurs ont décidé du sort du match »

Selon l’entraîneur du club jordanien, l’absence prolongée de matches officiels ainsi que le temps d’adaptation des nouveaux joueurs ont directement influencé le résultat de la rencontre :

« Lors de la conférence de presse d’avant-match hier, j’avais déjà insisté sur notre manque de rythme. Nous n’avons disputé aucun match officiel depuis le mois de mai. De plus, certains nouveaux joueurs nous ont rejoints il y a moins d’une semaine. Ces facteurs nous ont fortement pénalisés aujourd’hui. Nous sommes actuellement en préparation de la nouvelle saison, tandis que Paxtakor a déjà franchi la moitié de son championnat et se trouve en excellente condition physique. De petites erreurs sur le terrain ont décidé du match : Paxtakor a su exploiter efficacement nos erreurs. Je félicite notre adversaire pour cette victoire méritée », a déclaré Ahmad Hayil Ibrahim.

Questions-réponses en conférence de presse : la logique des choix tactiques et des changements

— Après que votre équipe a encaissé le troisième but, vous avez effectué trois changements d’un coup. N’aurait-il pas été préférable de les faire dès le début de la seconde période ?

— Comme je l’ai déjà expliqué, de nouveaux joueurs venaient tout juste de rejoindre notre effectif. Le fait qu’ils aient disputé 45 minutes dans un match aussi intense est déjà, à mes yeux, une bonne performance et un résultat positif. En football, les erreurs arrivent toujours.

— Al Husayn n’a pratiquement créé aucune occasion dangereuse aujourd’hui. Quelle en est la raison principale ? Votre équipe était pourtant capable de jouer bien mieux et de manière plus convaincante…

— Le principal problème est que nous n’avons pas encore commencé la nouvelle saison. Même si nous participons à des stages depuis juin, nous n’avions absolument aucun rythme de compétition officielle. Paxtakor est déjà à mi-saison et affiche un très haut niveau de forme. En tenant compte de tous ces éléments, nous avons commencé le match avec un système défensif en 5-4-1. Après avoir encaissé les buts, nous avons été contraints de modifier notre approche.

— Comment évaluez-vous les chances de Paxtakor en Ligue des champions de l’AFC ? Que sait-on de Paxtakor en Jordanie ?

— Paxtakor compte de nombreux joueurs de haut niveau et très talentueux. Je pense qu’ils peuvent réaliser un parcours très réussi et digne de respect dans la Ligue des champions de l’AFC Élite.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.