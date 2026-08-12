Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)

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Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)

La volonté humaine et un travail acharné sur soi-même peuvent conduire à des résultats inattendus et étonnants. Le Chinois Yan Yanjia, suspendu la tête en bas, a réussi à faire tourner les 33 cerceaux en même temps et à battre le record mondial Guinness.

L’incroyable record à Guilin

Lors de la tentative de record organisée dans la ville de Guilin, dans la province du Guangxi, Yan Yanjia s’est suspendu la tête en bas à un équipement spécial de jeu et de sport. Deux de ses amis l’ont aidé à faire passer les cerceaux au-dessus de sa tête et à les faire descendre jusqu’à ses hanches.

Conformément aux règles du Guinness World Records, Yanjia a réussi à maintenir les 33 cerceaux en rotation en équilibre pendant le temps requis. Il est ainsi devenu le nouveau détenteur du record mondial du plus grand nombre de cerceaux tournant alors qu’il était à l’envers, améliorant l’ancien record de 10 cerceaux .

De l’obésité au record mondial : huit ans de persévérance

Étonnamment, Yanjia a commencé à pratiquer ces disciplines sportives complexes dans le simple but de perdre du poids.

« En 2018, les médecins m’ont diagnostiqué une stéatose hépatique due à l’obésité et m’ont conseillé de perdre du poids sans attendre. J’ai alors acheté un cerceau de 2 kilogrammes pour m’entraîner et, en seulement un mois, j’ai réussi à faire passer mon poids de 80 à 63 kg. Bien sûr, le principal facteur de cette perte de poids réussie a été le contrôle progressif et strict de mon alimentation » a-t-il déclaré dans une interview accordée aux représentants du Guinness World Records.

Prochain défi : tractions à la barre et cerceaux

Malgré son record mondial, l’athlète ne compte pas s’arrêter à ce résultat. Selon lui, des objectifs encore plus complexes et ambitieux l’attendent.

« Mon prochain objectif est de battre le record du nombre de cerceaux tournés pendant des tractions à la barre. Cet exercice exige plusieurs fois plus de force et une stabilité corporelle extrêmement élevée que le record réalisé suspendu la tête en bas » a ajouté le détenteur du record.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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