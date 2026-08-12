L’application Yandeks Pey retirée de l’App Store

La célèbre Yandeks Pey application officielle du service fintech a été retirée de la boutique numérique App Store d’Apple. Les représentants de l’entreprise ont rapidement publié une déclaration sur cette situation et ses détails, appelant les utilisateurs à ne pas paniquer. Ils ont également expliqué les conséquences de ces restrictions pour les utilisateurs ayant déjà installé l’application sur leurs appareils, ainsi que la marche à suivre dans la situation actuelle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, malgré la disparition de l’application de la boutique, les fonds des utilisateurs sont entièrement sécurisés et ne courent aucun risque. Actuellement, toutes les fonctions continuent de fonctionner normalement pour les propriétaires ayant déjà installé l’application sur leur smartphone. Toutefois, en raison des restrictions techniques apparues, il est pour l’instant impossible de télécharger de nouvelles versions de l’application ou de la réinstaller après l’avoir supprimée.

Recommandations et solutions alternatives pour les utilisateurs

Les spécialistes recommandent aux propriétaires d’iPhone fonctionnant sous iOS de prendre certaines précautions sur leurs appareils. En particulier, il convient d’effectuer l’action suivante dans les réglages afin d’éviter que l’application soit automatiquement supprimée ou cesse de fonctionner :

Ouvrez la section « Réglages »

Sélectionnez la rubrique « Apps »

Ouvrez la section « App Store »

Dans la rubrique « Téléchargements automatiques », désactivez « Mises à jour des apps »

Il est également fortement recommandé de ne surtout pas supprimer l’application existante de l’appareil. Si elle est supprimée par erreur, il ne sera pas possible de la restaurer via l’App Store.

Si une solution alternative est nécessaire pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui n’ont plus l’application, l’entreprise propose d’utiliser la version web. Pour accéder facilement au service via un navigateur, il est possible d’ajouter le site à l’écran d’accueil. Pour cela, ouvrez le service dans le navigateur Safari, appuyez sur le bouton « Partager », puis sélectionnez « Sur l’écran d’accueil ».

Situation sur la plateforme Android

Il convient de souligner que les restrictions concernent uniquement l’écosystème Apple et qu’aucun changement ne concerne les utilisateurs d’Android. Sur la boutique Google Play, l’applicationreste disponible comme auparavant et peut être téléchargée librement.

En outre, les propriétaires d’appareils Android peuvent télécharger et mettre à jour l’application sans problème via d’autres plateformes alternatives, notamment la boutique RuStore. Toutes les fonctionnalités du service fintech restent également accessibles depuis n’importe quel navigateur, sur son site web officiel.