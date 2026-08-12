Il tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasard

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Il tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasard

Un habitant du Maryland a remporté 100 000 dollars. Photo : John Angelillo/UPI.

L’intuition et le pressentiment peuvent parfois bouleverser la vie d’une personne. Un habitant du Maryland, aux États-Unis, s’est justement fié à son instinct en achetant un billet de loterie, devenant en un clin d’œil le détenteur d’une grande fortune fortuneux.

Deux billets et un gain inattendu

Lors d’un entretien avec les représentants de la loterie du Maryland, l’homme vivant dans le comté de Prince George a raconté les détails de cette histoire. Il est entré dans le populaire magasin Wawa de Capitol Heights et y a acheté son jeu habituel et préféré, le billet « Bingo », ainsi qu’un billet « Scratch & Match », simplement parce que l’idée lui était venue à l’esprit.

« Vous savez, certains billets vous attirent comme un aimant. Ce jour-là, le billet « Scratch & Match » a soudain éveillé mon intérêt et j’ai décidé de l’acheter », raconte le gagnant.

Un double choc : la véritable surprise à la maison

De retour chez lui, l’homme commence à gratter la couche protectrice du billet. Deux symboles de gain instantané en forme de « liasses d’argent » apparaissent alors à l’écran. En regardant plus attentivement, il comprend que derrière chaque symbole se cache un prix de 50 000 dollars et que le gain total s’élève à 100 000 dollars .

« Lorsque j’ai vu le premier prix de 50 000 dollars, j’ai été sous le choc. Mais quand j’ai compris qu’il y avait juste à côté un autre gain de 50 000 dollars, ma surprise a été sans limites », se souvient-il.

Le gain servira au budget familial et à de bonnes œuvres

Une vérification officielle menée ensuite dans un point de vente local de la loterie n’a laissé place à aucun doute : l’homme et son épouse étaient bien les heureux gagnants d’un grand prix de 100 000 dollars.

Selon la famille, cette importante somme obtenue de manière inattendue servira à régler les factures de services publics et autres dépenses accumulées, ainsi qu’à apporter une aide financière à des proches.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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