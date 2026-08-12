Le smartphone Fairphone 6+ photographié, ses caractéristiques techniques dévoilées

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Le smartphone Fairphone 6+ photographié, ses caractéristiques techniques dévoilées

Selon les premiers rendus publiés par NewMobile, la marque connue pour offrir le plus haut niveau de réparabilité du marché et un suivi logiciel à long terme se prépare à présenter son prochain appareil. Alors que beaucoup s’attendaient directement à un modèle de génération suivante, l’entreprise prévoit de lancer le Fairphone 6+. Cet appareil devrait bénéficier d’améliorations modestes, mais importantes, par rapport à son prédécesseur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouveau smartphone ne diffère presque pas extérieurement du Fairphone 6 lancé l’année dernière. Notamment, le célèbre panneau arrière modulaire, qui permet d’utiliser différents accessoires, reste inchangé. Le smartphone mesure 157 x 73 x 9,6 millimètres et pèse 191 grammes, ce qui laisse penser que les modules resteront compatibles avec les appareils des générations précédentes.

Écran et principales évolutions techniques

L’appareil est équipé d’un écran de 6,31 pouces avec une résolution de 1116p. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz et est protégé par un verre Gorilla Glass 7i résistant. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une image plus fluide et d’une meilleure résistance aux agressions extérieures.

Les performances du smartphone ont été considérablement améliorées. Alors que le modèle standard est équipé d’un processeur Snapdragon 7s Gen 3, le nouveau Fairphone 6+ embarquera une puce Snapdragon 7s Gen 4 plus avancée. Malgré les difficultés du marché mondial des semi-conducteurs, la mémoire vive passe de 8 gigabayt à 12 gigabayt, tandis que le stockage reste fixé à 256 gigabayt, comme auparavant.

Batterie, prix et perspectives commerciales

Selon les analyses techniques, la batterie de 4415 mA/soat et les appareils photo principaux restent identiques à ceux du modèle précédent. En réalité, le nouvel appareil se distingue uniquement par son processeur mis à jour et sa mémoire vive plus importante. Ces évolutions ont toutefois également eu un impact sur le prix.

Le Fairphone 6 avait été commercialisé à partir de 600 euros, tandis que son successeur, le Fairphone 6+, est proposé au prix de 650 euros. Malgré ce tarif plus élevé et ces changements limités, les smartphones de cette gamme continuent de séduire les acheteurs grâce à leur conception écologique, leur facilité de réparation par l’utilisateur et leur suivi logiciel assuré pendant de nombreuses années.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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