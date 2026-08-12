Bombe du mercato en Premier League : Maresca veut attirer le leader de Chelsea à Manchester City

Les négociations pour un nouveau transfert majeur et très médiatisé en Premier League anglaise sont sur le point de débuter. «Manchester City», dont l’entraîneur-chef Enzo Maresca étudie sérieusement la possibilité de recruter le milieu de terrain central de Chelsea et international argentin Enzo Fernández.

Fabrizio Romano : Manchester City a entamé les discussions

Selon le célèbre et fiable insider Fabrizio Romano, les dirigeants de Manchester City ont pris contact avec les agents du meneur de jeu argentin de 25 ans.

La direction et le staff technique des Citizens espèrent parvenir à un accord préliminaire sur le contrat du joueur afin de réduire le montant du transfert lors des négociations officielles avec Chelsea. Enzo Maresca apprécie particulièrement les qualités d’Enzo Fernández au milieu de terrain.

La position de Chelsea : 120 millions de livres ou le maintien au club

Cependant, la direction de Stamford Bridge ne compte pas laisser partir facilement et à bas prix l’un de ses cadres. Chelsea a fixé le prix du transfert de son milieu argentin à 120 millions de livres sterling .

Les dirigeants du club londonien ont indiqué qu’ils n’accepteraient pas de négocier en dessous de ce montant et qu’ils considéraient également comme priorité le maintien du joueur au sein de l’effectif.

Une saison productive et un transfert historique

Enzo Fernández a réalisé une saison régulière avec les Blues. Il a disputé 36 matches de Premier League et a inscrit 10 buts .

Rappelons que Chelsea avait recruté le joueur argentin au début de 2023 auprès du Benfica portugais pour un montant record de 121 millions d’euros (106,8 millions de livres). Son contrat de longue durée avec le club londonien donne à Chelsea un avantage considérable dans les négociations.

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