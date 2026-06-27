Cannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-Congo

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Cannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-Congo

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, et le capitaine Eldor Shomurodov ont participé à une conférence de presse avant le match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde contre le Congo.

Cannavaro a souligné que l'adversaire était physiquement bien préparé. Parallèlement, il a affirmé que l'équipe d'Ouzbékistan était prête à se battre pour le résultat et entrerait sur le terrain avec l'objectif de gagner.

L'entraîneur a noté que participer à la Coupe du Monde représentait une expérience majeure pour les joueurs. Selon lui, les joueurs doivent agir avec calme, sans pression excessive et en ayant confiance en leurs capacités.

Cannavaro a également commenté le changement de gardien pour le deuxième match, expliquant que cette décision résultait de la volonté du staff technique de donner une chance à tous les joueurs.

L'entraîneur a attribué la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde au développement progressif des académies de football pour enfants dans le pays.

Eldor Shomurodov a souligné qu'après le premier but du tournoi, l'objectif principal était désormais de remporter la première victoire. Le capitaine a précisé que l'ambition offensive ne signifiait pas oublier la défense.

« Chercher à marquer ne signifie pas oublier la défense. Un jeu discipliné est essentiel », a déclaré Eldor Shomurodov.

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Nodirbek Razzokov
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