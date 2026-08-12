Lionel Messi temporairement éloigné des terrains après le décès de son père

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Lionel Messi temporairement éloigné des terrains après le décès de son père

Le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, sera temporairement absent des terrains en raison d’un deuil familial. Son père, Jorge Messi, est décédé à l’âge de 68 ans dans un hôpital de Rosario, en Argentine. Cette triste nouvelle a profondément attristé tout le club américain, tandis que ses coéquipiers et le staff ont présenté leurs condoléances à l’attaquant argentin. Goal.com rapporte.

Selon les informations publiées par Goal.com, cette tragédie a fortement affecté l’ambiance au sein de l’équipe et son état psychologique. L’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, n’a pas caché que cette perte avait durement touché tout le vestiaire. Selon lui, il est souvent difficile de trouver les mots justes dans de tels moments, et le club est prêt à soutenir son capitaine de toutes les manières possibles.

Cérémonie commémorative et soutien des supporters

La direction et l’équipe ont rendu un hommage digne à la mémoire de Jorge Messi. Une minute de silence a été observée avant le dernier match de la Leagues Cup au stade Nu, tandis que son nom apparaissait sur les écrans du stade. Les joueurs ont également porté des brassards noirs en signe de respect.

Les milliers de supporters réunis dans le stade ne sont pas restés indifférents au sort de leur capitaine. À la 10e minute, ils ont brandi des drapeaux spéciaux en l’honneur de Leo et l’ont soutenu, tandis qu’une impressionnante banderole portant l’inscription « Fuerza Leo » était déployée dans les tribunes. Ces hommages ont une nouvelle fois confirmé que l’humanité occupe toujours une place centrale dans le monde du football.

La date du retour sur les terrains reste inconnue

Pour l’heure, la date du retour de Lionel Messi dans l’équipe n’est pas connue. L’entraîneur Guillermo Hoyos a souligné que le légendaire footballeur disposerait du temps nécessaire pour faire son deuil auprès de sa famille et se rétablir psychologiquement. La direction du club a également affirmé que le facteur humain primait sur les résultats sportifs, accordant à l’attaquant une liberté totale.

Malgré cela, l’Inter Miami poursuit sa préparation pour ses prochaines rencontres officielles. Mercredi, l’équipe affrontera le Club León lors de la phase de groupes de la Leagues Cup 2026. Le staff travaille sur sa stratégie afin de compenser l’absence de son leader sur le terrain.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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